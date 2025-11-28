Οι αρχές στην Κολωνία προχώρησαν στην εξουδετέρωση δύο βομβών του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, μετά τον εντοπισμό τους σε κατοικημένη περιοχή της πόλης. Η μεγάλη επιχείρηση οδήγησε στην προληπτική απομάκρυνση περίπου 6.000 κατοίκων από τα σπίτια τους.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του δήμου Κολωνίας, και οι δύο βόμβες εξουδετερώθηκαν με ασφάλεια το βράδυ της Πέμπτης (27 Νοεμβρίου 2025). Οι δρόμοι που είχαν αποκλειστεί άνοιξαν ξανά και οι κάτοικοι επέστρεψαν στα σπίτια τους χωρίς προβλήματα.

Η κυκλοφορία των τρένων και των τραμ αποκαταστάθηκε, ενώ τα μέσα και το προσωπικό που είχαν αναπτυχθεί για την επιχείρηση αποχώρησαν από την περιοχή.

Πριν από την επιχείρηση, είχε διακοπεί προσωρινά η λειτουργία σημαντικής σιδηροδρομικής γραμμής που εξυπηρετεί δρομολόγια μεγάλων αποστάσεων, περιφερειακές συνδέσεις και εμπορευματικούς συρμούς, όπως ανέφερε εκπρόσωπος της Deutsche Bahn.

Οι βόμβες, βρετανικής κατασκευής και εξοπλισμένες με μηχανισμούς πυροδότησης κατά την πρόσκρουση, εντοπίστηκαν δίπλα σε κατοικίες. Γύρω από το σημείο δημιουργήθηκε ζώνη ασφαλείας 500 μέτρων, ενώ περίπου 220 μέλη της πυροσβεστικής, της αστυνομίας και πυροτεχνουργοί συμμετείχαν στην επιχείρηση.