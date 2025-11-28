Τρεις λέξεις επέλεξε ο Ράφα Μπενίτεθ για να περιγράψει το πώς ο Παναθηναϊκός λύγισε τη Στουρμ Γκρατς στο βροχερό ΟΑΚΑ. Τρεις λέξεις που δεν αποτελούν απλώς τη σύνοψη ενός 90λέπτου, αλλά το ίδιο το θεμέλιο πάνω στο οποίο χτίζεται η εφετινή ευρωπαϊκή πορεία των «πράσινων». Αφοσίωση, χαρακτήρας, νοοτροπία. Μοιάζουν με το τρίπτυχο της πρόκρισης. Και της φιλοσοφίας του Μπενίτεθ.

Αφοσίωση: Η βάση του νέου Παναθηναϊκού

Η πρώτη έννοια που τόνισε ο Ισπανός τεχνικός ήταν η αφοσίωση. Και αυτό το στοιχείο το είδε ο κόσμος του Παναθηναϊκού από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό της αναμέτρησης. Η ομάδα, παρά τα προβλήματα, τις απουσίες και τις ατυχίες που την έχουν χτυπήσει τις τελευταίες εβδομάδες, μπήκε στο γήπεδο με καθαρό στόχο και απόλυτη συγκέντρωση. Δεν… υπνωτίστηκε από το παθητικό στυλ παιχνιδιού των Αυστριακών, ούτε “χάθηκε” στον χαμηλό ρυθμό που επιχειρούσε να επιβάλλει η Στουρμ. Αντίθετα, κράτησε τον έλεγχο, πήγε τη μπάλα εκεί που ήθελε και έπαιξε με συνείδηση της σημασίας του αγώνα.

Αυτή η αφοσίωση δεν είναι δεδομένη. Είναι προϊόν δουλειάς, προσαρμογής σε νέο πλάνο και ομαδικής νοοτροπίας που χτίζεται σταδιακά, αλλά πλέον, φαίνεται ξεκάθαρα.

Χαρακτήρας: Αυτός που σε κρατά ζωντανό

Η δεύτερη λέξη, ο χαρακτήρας, ίσως και να είναι η πιο σημαντική σε τέτοια παιχνίδια. Το ματς με τη Στουρμ Γκρατς ήταν ένα must win παιχνίδι. Από αυτά που, αν δεν τα κερδίσεις, μένεις πίσω, χάνεις έδαφος, απομακρύνεσαι από τον στόχο. Ο Παναθηναϊκός έδειξε χαρακτήρα. Σήκωσε το βάρος της πίεσης, δεν πανικοβλήθηκε στο 1-1, βρήκε τρόπο να πετύχει δεύτερο γκολ και να δείξει την ανωτερότητά του.

Οι «πράσινοι» συμπεριφέρθηκαν ως ομάδα που ξέρει τι θέλει, που δεν φοβάται τη στιγμή και που έχει μάθει να αντιδρά. Κι αυτό δεν είναι κάτι τυχαίο, αλλά κάτι που καλλιεργείται καθημερινά στο Κορωπί.

Νοοτροπία: Το στοιχείο που άλλαξε τα πάντα

Η τρίτη λέξη, η νοοτροπία, είναι εκείνη που κάνει τη διαφορά. Ο Παναθηναϊκός του τελευταίου μήνα δεν έχει καμία σχέση με την ομάδα που βλεπόταν – δεν βλεπόταν στην αρχή της σεζόν. Οι παίκτες του Τριφυλλιού έχουν αποκτήσει νοοτροπία νικητή, νοοτροπία που φαίνεται στα τρεξίματα, στις μονομαχίες, στην επιμονή, στο πείσμα, στην πίστη μέχρι το τελευταίο λεπτό. Αυτή η αλλαγή νοοτροπίας είναι που επιτρέπει πλέον στον Παναθηναϊκό να γλυκοκοιτάζει την πρώτη οκτάδα του Europa League με ρεαλιστικές πιθανότητες.

Οι «πράσινοι» βρίσκονται στο -1 από το όριο της πρόκρισης, έχοντας μπροστά τους τρία παιχνίδια. Δύο στο ΟΑΚΑ και ένα εκτός έδρας. Τίποτα δεν θα είναι εύκολο. Ο δρόμος δεν στρώνεται με ροδοπέταλα. Αντιθέτως, πλησιάζουν τρεις πολύ απαιτητικές δοκιμασίες: η σκληροτράχηλη Βικτόρια Πλζεν, η επικίνδυνη Φερεντσβάρος και η πρωτοπόρος – προς το παρόν – της Serie A, Ρόμα. Το πρόγραμμα δεν είναι ούτε βατό, ούτε συγχωρεί χαλαρότητα. Αυτή η τριάδα αγώνων απαιτεί σοβαρότητα, πειθαρχία και καθαρό μυαλό.

Κι όμως, ο Παναθηναϊκός έχει δικαίωμα στην ελπίδα. Έχει αυτή τη μετρημένη και ρεαλιστική πίστη ότι μπορεί να τα καταφέρει. Όχι επειδή οι αντίπαλοι είναι εύκολοι, γιατί… δεν είναι. Αλλά επειδή ο ίδιος έχει αλλάξει!