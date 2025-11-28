Ο Ράφα Μπενίτεθ στάθηκε στη νοοτροπία που είχαν οι παίκτες του Παναθηναϊκού, μετά τη σημαντική νίκη των Πράσινων επί της Στουρμ Γκρατς.

«Έπρεπε να δουλέψουμε ομαδικά και το κάναμε. Παλέψαμε όλοι μαζί, δείξαμε καλή νοοτροπία και χαρακτήρα και πανηγυρίζουμε μια νίκη, κυρίως εξαιτίας του χαρακτήρα που είχαμε στο ματς.

Χρειάστηκε να προσαρμόσουμε το παιχνίδι μας εξαιτίας των απουσιών, γι’ αυτό παίξαμε με τριάδα, ώστε να προστατεύσουμε την άμυνα μας», είπε ο προπονητής του Παναθηναϊκού και πρόσθεσε:

«Πάντα είναι σημαντικό να κερδίζουμε. Ο τρόπος που ήρθε η νίκη, η αφοσίωση που είχαν οι παίκτες, ήταν το κλειδί. Είμαι χαρούμενος γι’ αυτό, αλλά και για τους τρεις βαθμούς. Είμαστε στους 9 βαθμούς και είμαστε αισιόδοξοι.»

Τσέριν: «Περήφανος για τη νίκη»

Ο Άνταμ Τσέριν σχολίασε τόσο το ματς με τη Στουρμ Γκρατς, όσο και το ντέρμπι που ακολουθεί απέναντι στην ΑΕΚ.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Σλοβένου:

«Περιμέναμε έναν δύσκολο αγώνα, το στιλ του αντιπάλου ήταν αυτό, να πιέζει. Εμείς έπρεπε να είμαστε συγκεντρωμένοι για τα 90 λεπτά, κι αυτό κάναμε. Είμαι περήφανος για τη νίκη μας και τους τρεις σημαντικούς βαθμούς. Όπως ξέρετε στο ποδόσφαιρο το πιο σημαντικό είναι το μομέντουμ. Αυτή η νίκη μάς δίνει μία ώθηση για τον επόμενο αγώνα. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να ανασυνταχθούμε για να είμαστε έτοιμοι απέναντι στην ΑΕΚ.»