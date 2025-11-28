Το διπλό της ΑΕΚ στη Φλωρεντία, με εξαιρετική εμφάνιση από όλους τους παίκτες (και ιδιαίτερα τον Σταύρο Πήλιο, ο οποίος έκανε την καλύτερη εμφάνισή του με τα κιτρινόμαυρα) όπως επίσης και η εξαιρετική προετοιμασία και το υποδειγματικό κοουτσάρισμα από το Μάρκο Νίκολιτς, πρέπει να αποτελέσει τη βάση για τα επόμενα ματς μέχρι την… 1η Ιανουαρίου, όπου η ΑΕΚ θα χρειαστεί σημαντική και ποιοτική αναβάθμιση μέσω της μεταγραφικής ενίσχυσης.

Την είχε τεράστια ανάγκη αυτή τη νίκη η ΑΕΚ. Δεν είναι απλά ότι «έσβησε» ουσιαστικά την εντός έδρας μεγάλη γκέλα με τη Σάμροκ Ρόβερς. Δεν είναι ούτε το γεγονός ότι ανέβηκε στη 10η θέση της βαθμολογίας και βλέπει 8άδα, ούτε καν τα… 400.000 ευρώ που πήρε από αυτή τη νίκη. Είναι ότι είδαμε συγκεκριμένα στοιχεία μέσα στον αγωνιστικό χώρο, στο μεγαλύτερο μέρους του αγώνα με τους «βιόλα», τα οποία κάνουν τον κόσμο της ΑΕΚ να αισιοδοξεί.

Από την άμεση προσαρμοστικότητα στην ιδιαίτερη διάταξη, την τακτική συμπεριφορά τόσο στο ανασταλτικό κομμάτι, όσο και στο δημιουργικό, το πάθος και την αποφασιστικότητα σε κάθε διεκδικούμενη μπαλιά από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό του αγώνα στο «Αρτέμιο Φράνκι».

Εννοείται ότι υπήρξαν και κάποιες ανορθογραφίες, όπως για παράδειγμα η αναποτελεσματικότητα ξανά, σε συνδυασμό με την ατυχία στη φάση του δοκαριού του Ζίνι, ή οι στατικές μπάλες, αλλά αυτά είναι πράγματα που μπορούν να διορθωθούν και υπάρχει ο τρόπος.

Δε θα πρέπει επίσης να ξεχνάμε, ότι στο συγκεκριμένο παιχνίδι ο Δικέφαλος έπαιξε χωρίς τους τραυματίες Ελίασον, Κουτέσα και Πιερό και τους Ζοάο Μάριο, Καλοσκάμη, που δεν είναι στην ευρωπαϊκή λίστα, ενώ δυστυχώς τραυματίστηκε και ο Ζίνι. Δεν είναι καθόλου εύκολο να παίξεις ευρωπαϊκό ματς με τόσες σημαντικές απουσίες και όχι μόνο να ανταπεξέλθεις, αλλά και να πετύχεις στο απόλυτο το στόχο σου.

Είναι επίσης πολύ σημαντικό και πρέπει να τονιστεί, ότι παιδιά που είχαν στοχοποιηθεί και δεν αναφέρομε σε αυτούς που έκαναν κριτική, αλλά στους άλλους που επενδύουν στη χυδαιότητα και στις αηδιαστικές επιθέσεις, όπως ο Γκατσίνοβιτς και ο Πήλιος, όχι μόνο δεν «λύγισαν», αλλά έδειξαν ότι μπορούν να προσφέρουν πράγματα μέχρι να αποφασίσει η ομάδα να φέρει κάποιους καλύτερους από αυτούς αν το κρίνει. Θα πρέπει βεβαίως να έχουν και συνέχεια, για να μην αποδειχθεί αυτή η εμφάνισή τους «πυροτέχνημα».

Η ΑΕΚ ξεκίνησε ήδη την προετοιμασία της για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Το πιο σημαντικό ζήτημά της αυτή τη στιγμή, είναι να αντέξει ο Γιόβιτς, όσο καιρό θα είναι ολομόναχος στην κορυφή της επίθεσης. Ο Ζίνι αποχώρησε τραυματίας, ο Πιερό θα αργήσει να επιστρέψει και ο Σέρβος θα πρέπει να αντέξει να παίζει σερί σε σημαντικά παιχνίδια που θα καθορίσουν πολλά. Θα πρέπει επίσης να βρει γκολ, να ξεμπουκώσει για να καταφέρει να βοηθήσει πολύ πιο ουσιαστικά την ομάδα.

Η επιβεβαίωση

Όταν η ΑΕΚ, ο Μάριος Ηλιόπουλος και ο Μηνάς Λυσάνδρου πήγαν στην UEFA, είχα γράψει και είχα πει, ότι δεν πήγαν να «τελειώσουν» τον Λανουά και δεν έθεσαν (δεν μπορούσαν άλλωστε) να θέσουν θέμα Μάκη Γκαγκάτση στην προεδρία της ΕΠΟ. Εκείνες τις μέρες λοιπόν, ο γνωστός μυθομανής επιδειξίας, έλεγε ότι κάνω… πόλεμο στην ΑΕΚ και ότι που τα ξέρω εγώ και τα γράφω – λέω αυτά. Βλέπετε, ο συγκεκριμένος πουθενάς έλεγε ότι η ΑΕΚ απαίτησε να «τελειώσει» ο Λανουά και του χαλούσα το «παραμύθι».

Λένε, ότι δεν μπορείς να τα βάλεις με ηλίθιους γιατί θα σε ρίξουν στο επίπεδό τους και θα σε νικήσουν. Λένε επίσης, ότι δεν έχει σημασία τι λένε για σένα, αλλά ποιος το λέει και γιατί. Και τα δύο είναι ολόσωστα. Όπως επίσης είναι υπέροχο αυτό που είχε πει κάποτε ο Όσκαρ Ουάιλντ: «Το χειρότερο από το να μιλούν άσχημα για εσένα είναι να μη μιλούν καθόλου για εσένα».

Πάμε λοιπόν τώρα και στην ουσία. Κατά τη διάρκεια λοιπόν της συνεδρίασης της Επιτροπής Επαγγελματικού ποδοσφαίρου της ΕΠΟ, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ σε αυτή παρέστη ο β’ αντιπρόεδρος Αλέξη Αλεξίου της ΠΑΕ ΑΕΚ, ο οποίος μεταξύ άλλων είπε το εξής: «Η ΑΕΚ δεν έθεσε στην UEFA κανένα θέμα Λανουά και δεν υπήρξε θέμα και για εσάς κ. πρόεδρε», απευθυνόμενος προς τον ισχυρό άνδρα της ΕΠΟ, Μάκη Γκαγκάτση.

Τώρα λοιπόν, είναι η κατάλληλη στιγμή για να ερωτηθούν οι απανταχού ανύπαρκτοι πουθενάδες και οι δήθεν «υπερασπιστές», τελικά ΑΝ ο υπογράφων έλεγε και έγραφε ψέματα, για ποιο λόγο ο Αλέξης Αλεξίου είπε όσα είπε ενώπιον της Επιτροπής; Μήπως ο κ. Αλεξίου κάνει και αυτός… πόλεμο;

Ή μήπως όλοι αυτοί που έλεγαν διάφορα το προηγούμενο διάστημα επιδίωκαν να αποπροσανατολίσουν τον κόσμο, παραμυθιάζοντάς τον με ιστορίες για αγρίους που δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με την πραγματικότητα; Ρητορικό το ερώτημα, καθώς η απάντηση είναι προφανέστατη.

ΥΓ: Ειλικρινά γελάω όταν μου κάνουν υποδείξεις και μου λένε πόσο καλά… ελληνικά ξέρω, άνθρωποι που αν τους βάλεις να πούνε το όνομά τους ή να το γράψουν θα κάνουν λάθος. Άνθρωποι που το «κύρος» τους εξαρτάται από «δανεικά» ή από εμφανίσεις δίπλα σε άλλους όπως έκανε μια παλιά μεγάλη cult μορφή του ελληνικού ποδοσφαίρου, ο αείμνηστος Μητσάρας! Ειδικά δε, όταν το κάνει ο αποτυχημένος μυθομανής επιδειξίας και τα τρολοτσιράκια του στα social media με τις 100 κοινοποιήσεις των… 97 like, είναι άκρως απολαυστικό.

Η λέξη «επιδειξίας» λοιπόν, είναι ουσιαστικό αρσενικού γένους και σύμφωνα με το λεξικό του Γ. Μπαμπινιώτη αναλύεται ως παράγωγο της επίδειξης και δίνεται η ακόλουθη σημασία: Πρόκειται για άτομο που αγαπά να επιδεικνύεται, που επιζητεί την προσοχή με τη συμπεριφορά, την εμφάνιση, τα λόγια ή τις πράξεις του. Ο φιγουρατζής, ο κομπορρήμων, ο φαντασιόπληκτος. Συχνά συνδέεται με: υπερβολική προβολή εαυτού, αναζήτηση κοινωνικής επιβεβαίωσης και θεατρικότητα στη συμπεριφορά. Σύμφωνα μάλιστα με τον Τριανταφυλλίδη «επιδειξίας» είναι «αυτός που κάνει επίδειξη, ο φιγουρατζής».

Παραδείγματα χρήσης της λέξης:

«Μην τον παίρνεις στα σοβαρά, είναι επιδειξίας»

«Το κάνει για να τραβήξει βλέμματα∙ κλασικός επιδειξίας»

«Δεν είναι ικανότητα, επιδειξίας είναι»

Μπορώ αν θέλεις να σου εξηγήσω τη διαφορά των λέξεων «επιδειξίας» – «επιδειξιομανής» που πίστευες ότι είναι η σωστή. Μπορώ και να σου στείλω το λεξικό για να διαβάζεις κάθε μέρα και μία λέξη, μήπως και μπορέσεις κάποτε να αρθρώσεις μία κουβέντα. Διότι πρέπει να είσαι τουλάχιστον φαιδρός, αν πιστεύεις ότι «επιδειξίας» είναι μόνος αυτός που ανοίγει την… καμπαρτίνα στο λεωφορείο.