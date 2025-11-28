Ομάδα

Ο ΠΑΟΚ έφτασε μια ανάσα από μια νίκη που θα τον έφερνε αγκαλιά με την πρόκριση, όμως η αδράνεια στα τελευταία λεπτά τον πρόδωσε. Παρά το υπέροχο γκολ του Ίβανουσετς και τις μεγάλες αποκρούσεις του Παβλένκα, ο Δικέφαλος δέχθηκε την ισοφάριση στο 90’ από τη Μπραν και έμεινε στο 1-1.