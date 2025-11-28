Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
ΠΑΟ για… πρόκριση!
Ο μαχητικός Παναθηναϊκός κέρδισε εντός έδρας με 2-1 τη Στουρμ Γκρατς στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League και διατηρεί ελπίδες απευθείας πρόκρισης στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Οι Σφιντέρσκι και Καλάμπρια ήταν οι σκόρερ των Πράσινων, ο Κιτεϊσβίλι σκόραρε το μοναδικό τέρμα των Αυστριακών. Η εξέλιξη του ματς στο ΟΑΚΑ […]
Η Στουρμ Γκρατς ισοφάρισε σε 1-1 με τρομερό γκολ του Κιτεϊσβίλι
Η Στουρμ Γκρατς ισοφάρισε σε 1-1 το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, με ασύλληπτο γκολ του Κιτεϊσβίλι.
Η ΑΕΚ προηγείται στην Φλωρεντία με γκολ του Γκατσίνοβιτς
Η ΑΕΚ παίρνει τα ηνία του αγώνα με τη Φιορεντίνα χάρη στο γκολ που πέτυχε ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς.
Ο ΠΑΟΚ το είχε, το έχασε στο τέλος και “πέταξε” χρυσή ευκαιρία
Ο ΠΑΟΚ έφτασε μια ανάσα από μια νίκη που θα τον έφερνε αγκαλιά με την πρόκριση, όμως η αδράνεια στα τελευταία λεπτά τον πρόδωσε. Παρά το υπέροχο γκολ του Ίβανουσετς και τις μεγάλες αποκρούσεις του Παβλένκα, ο Δικέφαλος δέχθηκε την ισοφάριση στο 90’ από τη Μπραν και έμεινε στο 1-1.