Αίσιο τέλος έχει η περιπέτεια του ζευγαριού από την Πέλλα, το οποίο δηλητηριάστηκε από άγρια μανιτάρια που είχαν συλλέξει από το βουνό.

Μετά τις πρώτες μέρες αγωνίας η 55χρονη δήλωσε μιλώντας στην εκπομπή Live News ανακουφισμένη, καθώς όπως της είπαν οι γιατροί, δεν θα χρειαστεί να υποβληθεί ούτε η ίδια, ούτε ο 65χρονος σύζυγός της σε μεταμόσχευση. «Όλα (έγιναν) όπως έπρεπε. Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι από όλους και τα πάντα, όλα γίνανε τέλεια. Έχουμε ξεπεράσει τον κίνδυνο. Θα δούμε τι θα μας πουν οι γιατροί», είπε χαρακτηριστικά η 55χρονη.

Το ζευγάρι υπέστη οξεία ηπατική ανεπάρκεια από δηλητηριώδη μανιτάρια που κατανάλωσε στην Πέλλα και διακομίστηκαν αρχικά στο ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης και από εκεί κρίθηκε απαραίτητο να υποβληθούν σε μεταμόσχευση ήπατος και μεταφέρθηκαν η γυναίκα σε νοσοκομείο της Ρώμης και ο άνδρας σε νοσοκομείο της Πίζα. «Δεν χρειάστηκε ευτυχώς (επέμβαση). Και για τον σύζυγό μου. Μάζεψε (μανιτάρια) ο σύζυγός μου από το βουνό και έγινε αυτό που έγινε. Τα φάγαμε το βράδυ και τη νύχτα πάθαμε αυτό» περιέγραψε η 55χρονη στο MEGA.

Οι γιατροί στα δύο νοσοκομεία της Ιταλίας διαπίστωσαν πως η υγεία της 55χρονης και του συζύγου της άρχισε να βελτιώνεται και αποφασίστηκε να σταματήσουν οι διαδικασίες για να βρεθεί μόσχευμα. «Είναι ένα ευχάριστο νέο και η μεταμόσχευση στην περίπτωση ηπατικής ανεπάρκειας από δηλητηρίαση μανιταριών ή θα γίνει νωρίς τις πρώτες ημέρες, γιατί δεν θα αντέχει άλλο ο άνθρωπος λόγω της βαρύτητας της νόσου, ή μπορεί σιγά σιγά να ξεπεράσουν τη χειρότερη κατάσταση και να βελτιώνονται. Φαίνεται ότι αυτό μάλλον ισχύει στις τελευταίες περιπτώσεις», λέει ο πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων, Γιώργος Παπαθεοδωρίδης.

Με αφορμή τη σοβαρή περιπέτεια του ζευγαριού, ο ΕΦΕΤ κρούει τον κώδωνα του κινδύνου. Πολλά από τα άγρια μανιτάρια είναι επικίνδυνα και η κατανάλωσή τους πολλές φορές κρύβει κινδύνους. Σύμφωνα με τον ΕΦΕΤ, κάθε χρόνο καταγράφονται στη χώρα 80 – 140 περιστατικά δηλητηριάσεων από άγρια μανιτάρια.