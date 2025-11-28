Η «τέλεια καταιγίδα» στον τραπεζικό κλάδο προκάλεσε προσωρινές δυσκολίες σε πληρωμές, μεταφορές και mobile banking, ενώ τα τεχνικά τμήματα εργάζονται για την αποκατάσταση των συστημάτων.

Οι τράπεζες βρέθηκαν αντιμέτωπες με ασυνήθιστα μεγάλο όγκο συναλλαγών, που προκάλεσε καθυστερήσεις και στιγμιαίες διακοπές υπηρεσιών.

Οι τραπεζικοί παράγοντες περιγράφουν την κατάσταση ως μια «τέλεια καταιγίδα», λόγω τριών συγκεντρωτικών παραγόντων:

Καταβολή μισθών: Η μαζική εκταμίευση μισθών δημιούργησε αυξημένη κίνηση στους τραπεζικούς λογαριασμούς. Καταβολή επιδομάτων: Παράλληλα, η εκταμίευση επιδομάτων επιβάρυνε τα συστήματα, καθώς πολλοί χρήστες πραγματοποίησαν συναλλαγές την ίδια ημέρα. Black Friday: Οι διαδικτυακές αγορές εν μέσω προσφορών εκτόξευσαν τη χρήση των ηλεκτρονικών πληρωμών, εντείνοντας περαιτέρω την πίεση.

Η συνδυαστική επίδραση αυτών των παραγόντων προκάλεσε υπερφόρτωση των servers, με αποτέλεσμα καθυστερήσεις στις μεταφορές χρημάτων, σε πληρωμές και στη σύνδεση των χρηστών. Οι τράπεζες έχουν ήδη ενεργοποιήσει διαδικασίες τεχνικής αποκατάστασης, δίνοντας προτεραιότητα στους επιχειρηματικούς λογαριασμούς, ενώ η κατάσταση βελτιώνεται σταδιακά. Οι χρήστες συνιστάται να επιχειρούν ξανά λίγα λεπτά αργότερα.