Η κρουαζιέρα δεν είναι απλώς ένας κλάδος τουρισμού. Είναι οριζόντια ανάπτυξη, είναι η τοπική αγορά που ζωντανεύει, είναι τα επαγγέλματα της φιλοξενίας που ενισχύονται, είναι ο πολιτισμός μας που συστήνεται στον κόσμο, είναι ένα σύνθετο οικοσύστημα που λειτουργεί ως πολλαπλασιαστής για την οικονομία της περιοχής.

Αυτό ήταν το μήνυμα που προέκυψε από την χθεσινή ημερίδα που διοργανώθηκε από το Ινστιτούτο Μελετών και Ερευνών Δυτικής Ελλάδας (ΙΜΕΔΕ) στα γραφεία της ΕΣΗΠΕΗΝ, συνδιοργανώθηκε από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και τελούσε υπό την αιγίδα του Επιμελητηρίου Αχαΐας και είχε θέμα «Η Πάτρα ως προορισμός κρουαζιέρας».

Σύμφωνα με ανακοίνωση, όπως ανέφερε στον χαιρετισμό του, ο αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας Τάκης Παπαδόπουλος: «Στόχος είναι η Πάτρα, με τα αξιοθέατά της, αλλά και ως κόμβος για τους γειτονικούς προορισμούς, να αποτελεί ιδανικό προορισμό για μεγάλους παίκτες. Να είναι πρωταγωνίστρια στην εξωστρέφεια και στην ποιοτική τουριστική ανάπτυξη. Το εγχείρημά μας είναι να δημιουργήσουμε έναν οδικό χάρτη που θα αξιοποιεί την περιοχή μας και που θα δημιουργεί ταυτόχρονα νέες θέσεις εργασίας και θα ενισχύει τον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα παραγωγής».

«Με την Προγραμματική Σύμβαση με το Επιμελητήριο Αχαΐας για τον σχεδιασμό, την οργάνωση και την προώθηση της κρουαζιέρας στην Πάτρα, σε πλήρη συμπληρωματικότητα και συνέργεια με το Κατάκολο, τη μεγάλη πύλη κρουαζιέρας της Ηλείας και της χώρας, δεν ερχόμαστε να κάνουμε μια ακόμη αποσπασματική παρέμβαση» τόνισε ο αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος και πρόσθεσε: «Ερχόμαστε να διαμορφώσουμε μια νέα περιφερειακή στρατηγική θαλάσσιου τουρισμού, με επίκεντρο τις πόλεις-λιμάνια μας και το ισχυρό brand της Ολυμπιακής Γης. Γιατί η Πάτρα πρέπει να μπει στον χάρτη της κρουαζιέρας. Το Κατάκολο για εμάς δεν αποτελεί ανταγωνιστή. Θέλουμε τον συναγωνισμό και τη συνεργατικότητα». Παράλληλα, ο κ. Σακελλαρόπουλος δήλωσε και τα εξής: «Η Πάτρα είναι μια πόλη που μπορεί να διηγηθεί ιστορίες. Ιστορίες εμπορίου, ιστορίες αρχιτεκτονικής, ιστορίες πολιτισμού, ιστορίες ανθρώπων. Το Καρναβάλι, η ‘Ανω Πόλη, ο Φάρος, το Ρωμαϊκό Ωδείο, η αγορά, η γαστρονομία της Αχαΐας – όλα συνθέτουν ένα μωσαϊκό εμπειριών, ικανό να δημιουργήσει premium προϊόν κρουαζιέρας. Δεν μπορούμε να μην τονίσουμε, επίσης, ότι η κρουαζιέρα της Πάτρας είναι απόλυτα συνδεδεμένη με το μεγάλο αναπτυξιακό μας αφήγημα: την Olympian Land. Η Πάτρα είναι μία από τις πύλες της Ολυμπιακής Γης».

Από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας και κεντρικός πράκτορας της Πάτρας στις «Grimaldi Lines» και «Minoan Lines» Αντώνης Κουνάβης τόνισε τα εξής: «Με την έγκριση του μνημονίου συνεργασίας μεταξύ ΠΔΕ κι Επιμελητηρίου Αχαΐας έχουμε βάλει ψηλά τον πήχη για την κρουαζιέρα. Στόχος μας είναι η Πάτρα να αποτελέσει προορισμό και τους 12 μήνες τον χρόνο, όπως ο Πειραιάς. Δουλεύουμε για τα επόμενα δύο χρόνια, προωθώντας κρατήσεις για το καλοκαίρι του 2027, τρέχοντας να προλάβουμε και το καλοκαίρι του 2026. Κάθε φορέας και κάθε πολίτης επιβάλλεται να είναι υπέρμαχος αυτής της μεγάλης προσπάθειας». Ο κ. Κουνάβης πρόσθεσε: «Σε αυτό το εγχείρημα δεν πάμε ως φτωχός συγγενής, αλλά ως αναπτυξιακός παράγοντας. Η Αρχαία Ολυμπία, άλλωστε, είναι πιο κοντά στην Πάτρα με τον νέο αυτοκινητόδρομο. Το αποτέλεσμα είναι άκρως θετικό κι ελπιδοφόρο για το πώς βλέπουν την Πάτρα οι μεγάλες εταιρείες. Χρειάζεται μια στοιχειώδης λογική και να μπορέσουμε επιτέλους να συνεργαστούμε σε αυτήν την πόλη. Προκαλεί προβληματισμό η απουσία της δημοτικής αρχής από την ημερίδα. Είναι απαράδεκτο, επίσης, το ότι κάποιοι κύριοι καταψήφισαν το μνημόνιο συνεργασίας. Δεν πάμε για λάφυρα, Κουνάβης και Σακελλαρόπουλος. Πάμε για την πόλη μας, που αποτελεί ένα μεγάλο μητροπολιτικό κέντρο. Πρόσφατα επισκεφθήκαμε το Αμβούργο και συναντήσαμε κολοσσούς του χώρου».

Ο πρόεδρος του ΤΕΕ Βαγγέλης Καραχάλιος ανέφερε, μεταξύ άλλων: «Η κρουαζιέρα δεν είναι μόνο θέμα υποδομών και δικτύων. Είναι σχέση διπόλου, λιμάνι και πόλη. Είμαστε δίπλα στην όλη προσπάθεια, όμως θεωρούμε ότι όσες πρωτοβουλίες κι αν ληφθούν δεν αρκούν από μόνες τους. Πρέπει και η κρουαζιέρα να θέλει να έρθει στην Πάτρα. Οι δημόσιες πολιτικές, οι άνθρωποι, η αυτοδιοίκηση και το κεντρικό κράτος πρέπει να καθίσουμε όλοι στο ίδιο τραπέζι. Εμείς είχαμε καταθέσει το σχέδιο Δυτική Ελλάδα 2040, αλλά κάποιοι πίστεψαν ότι πάμε να τους υποδαυλίσουμε».

Ο πρόεδρος του τμήματος Τουρισμού του Πανεπιστημίου Πατρών Απόστολος Ραφαηλίδης κατέθεσε προτάσεις, ώστε η κρουαζιέρα να λειτουργήσει ως μοχλός ανάπτυξης, ενισχύοντας την τοπική επιχειρηματικότητα κι εξωστρέφεια, ενώ στην εισήγησή του ο διευθυντής της Αχαϊκής Επιμελητηριακής Ανάπτυξης Δημήτρης Καραγιάννης στάθηκε στις υποδομές και τα δίκτυα. Όπως ανέφερε μεταξύ άλλων: «Για την Πάτρα η ύπαρξη προβλήτας κατάλληλου βάθους για σύγχρονα πλοία, η άμεση και ποιοτική πρόσβαση στην πόλη -χωρίς να μεταφέρονται οι επιβάτες με «τουρ-λεωφορεία» μακριά- και η οργάνωση των εκδρομών/στάθμευσης γύρω από το λιμάνι θα ενισχύσουν τη δυνατότητα να προστεθεί αξία στον προορισμό, να παραμείνουν οι επισκέπτες περισσότερο στην πόλη και να ενισχυθούν τα τοπικά έσοδα».

«Με βάση την ταυτότητα της Πάτρας, θα πρέπει να δημιουργηθεί μια πρόταση αξίας, είτε αυτή αφορά τις παροχές είτε την αξιοπιστία της ως προς τις παροχές της, ανάλογα με την αγορά στόχο, αλλά και μία επιτυχημένη στρατηγική προσέγγισης των τουριστών μέσω του συγκερασμού των αντίρροπων δυνάμεων της νόησης, της αντίληψης και των συναισθημάτων που συνυπάρχουν μέσα σε έναν ταξιδιώτη κρουαζιέρας».

Αυτό ανέφερε η επίκουρη καθηγήτρια Μάρκετινγκ του τμήματος διοίκησης του Πανεπιστημίου Πατρών Εύη Χατζοπούλου, τονίζοντας και τα δυνατά σημεία της Πάτρας στην εμπειρία της κρουαζιέρας,όπως: «Εύκολη πρόσβαση στο κέντρο από το λιμάνι, σύντομες experiential διαδρομές, πολλά κοντινά σημεία ενδιαφέροντος, ζωντανή αγορά ιδανική για σύντομες επισκέψεις και γρήγορη πρόσβαση στην Ολυμπία».

Ο πρόεδρος του ΣΚΕΑΝΑ Τάκης Ματθαιόπουλος μίλησε για «έναν όμορφο τόπο που έχει αδικηθεί», ενώ στάθηκε στην ανάγκη ενός πακέτου προώθησης των τοπικών εδεσμάτων, προϊόντων και καταστημάτων εστίασης.

«Η συζήτηση ανέδειξε με σαφήνεια ότι η κρουαζιέρα μπορεί να αποτελέσει έναν ισχυρό και πολυδιάστατο μοχλό βιώσιμης ανάπτυξης για την Πάτρα και ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα, εφόσον υπάρξει συντονισμός, συνεργασία και κοινή στρατηγική μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Η Πάτρα διαθέτει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα, το αφήγημα και το ανθρώπινο δυναμικό για να διεκδικήσει με αξιώσεις τη θέση της στον διεθνή χάρτη της κρουαζιέρας. Το ζητούμενο πλέον είναι η μετουσίωση του οράματος σε πράξη» καταλήγει η ανακοίνωση.