Η αναμέτρηση στην κατάμεστη Τούμπα ξεκίνησε με τον ΠΑΟΚ να δείχνει εμφανή νευρικότητα και την Μπραν να μπαίνει με μεγαλύτερη ένταση και καθαρό μυαλό. Στα πρώτα λεπτά οι Νορβηγοί πήραν την πρωτοβουλία των κινήσεων, κυκλοφόρησαν σωστά τη μπάλα και προσπάθησαν να απειλήσουν κυρίως από τα άκρα, με τον Κεντζιόρα πάντως να διαβάζει σωστά τις καταστάσεις και να καθαρίζει τις πρώτες δύσκολες στιγμές.

Ο ΠΑΟΚ προσπάθησε να απειλήσει στην κόντρα, όμως η κάθετη του Ζίβκοβιτς για τον Μπιάνκο δεν πέρασε, με τους «ασπρόμαυρους» να δείχνουν ότι πατούν ανορθόδοξα στο ξεκίνημα. Η Μπραν, ωστόσο, βρήκε την ευκαιρία της στο 17’. Ο Σόρενσεν πάτησε περιοχή, ο Μεϊτέ έκανε άτσαλο μαρκάρισμα και ο διαιτητής Στέγκεμαν υπέδειξε αμέσως την άσπρη βούλα. Ο Κόρνβιγκ ανέλαβε την εκτέλεση, όμως ο Παβλένκα είπε ένα ηχηρό «όχι», πέφτοντας σωστά στη γωνία και κρατώντας όρθιο τον ΠΑΟΚ σε μια κομβική στιγμή.

Το χαμένο πέναλτι λειτούργησε ως… καμπανάκι για τον Δικέφαλο, που σταδιακά άρχισε να ισορροπεί. Στο 25’ ο Μπιάνκο δοκίμασε το πόδι του και ανάγκασε τον Ντίνγκελαντ σε ασταθή απόκρουση, ενώ πέντε λεπτά αργότερα ο Κεντζιόρα συνδυάστηκε άψογα με τον Ζίβκοβιτς και ο Τάισον προσπάθησε με «ψαράκι» να ανοίξει το σκορ, στέλνοντας τη μπάλα λίγα εκατοστά δίπλα από το δοκάρι.

Ο ΠΑΟΚ άρχισε πλέον να παίρνει μέτρα στο γήπεδο και στο 35’ έχασε τεράστια ευκαιρία με τον Τάισον, ο οποίος έφυγε σαν… σφαίρα στην κόντρα, βγήκε σε πλάγιο τετ α τετ, όμως ο Ντίνγκελαντ του είπε «stop». Λίγο αργότερα, μια απίθανη σέντρα του Κένι βρήκε τον Γιακουμάκη, που έκανε εντυπωσιακή εναέρια προσπάθεια, όμως και πάλι ο τερματοφύλακας των Νορβηγών είχε απάντηση.

Με τον Δικέφαλο να κλέβει μπάλες και να βγαίνει με ταχύτητα στην επίθεση —χωρίς όμως ιδανικές επιλογές στην τελική πάσα— το πρώτο μέρος ολοκληρώθηκε στο 0-0. Ένα πρώτο ημίχρονο στο οποίο ο ΠΑΟΚ άργησε να πατήσει γήπεδο, κινδύνευσε σοβαρά, αλλά ανέβασε στροφές και έφτασε κοντά στο γκολ, δείχνοντας ότι έχει τις λύσεις για να γείρει την πλάστιγγα υπέρ του στο δεύτερο μέρος.

Ο ΠΑΟΚ μπήκε στο δεύτερο μέρος πιο επιθετικά, πιο αποφασισμένος και με μεγαλύτερη ένταση. Στο 55’, ο Τάισον επέμεινε σε μια «χαμένη» φάση, έκλεψε και πριν η μπάλα περάσει άουτ γύρισε ιδανικά στον Αντρίγια, ο οποίος όμως δεν κατάφερε να βρει στόχο με ελάχιστα εκατοστά να τον χωρίζουν από το 1-0.

Η πίεση του Δικεφάλου όμως απέδωσε. Στο 63’, ο Γιακουμάκης βγήκε στην πλάτη της άμυνας, έδωσε στον Τάισον, εκείνος με μία υπέροχη μπαλιά-τρύπα βρήκε τον Ίβανουσετς και ο Κροάτης, με πλασέ ποιότητας, άνοιξε το σκορ για τον ΠΑΟΚ. Ένα γκολ-απόδειξη της ποιότητας της μεσοεπιθετικής γραμμής.

Λίγα λεπτά αργότερα, ο Ίβανουσετς απείλησε ξανά με δυνατό σουτ εκτός περιοχής, αναγκάζοντας τον Ντίνγκελαντ σε δύσκολη απόκρουση. Ο ΠΑΟΚ έδειχνε να πατάει καλύτερα και να ψάχνει το δεύτερο γκολ που θα «κλείδωνε» το ματς.

Η Μπραν όμως δεν είχε πει την τελευταία της λέξη. Στο 70’, ο Κάστρο εκτέλεσε απευθείας φάουλ και ο Παβλένκα με εντυπωσιακή εκτίναξη κράτησε το 1-0. Ήταν ακόμη μία καθοριστική απόκρουση του Τσέχου, ο οποίος κράτησε ζωντανό τον ΠΑΟΚ σε καίριες στιγμές.

Στο 83’, η άμυνα του Δικεφάλου πιάστηκε ανοργάνωτη σε διπλή κεφαλιά, με τον Ντράγκσνες να στέλνει την μπάλα άουτ από ευνοϊκή θέση. Η προειδοποίηση είχε δοθεί. Λίγο αργότερα, στο 89’, νέα επικίνδυνη στιγμή για τη Μπραν, με τον Παβλένκα να διώχνει σε κόρνερ μετά από γύρισμα του Χάαλαντ.

Και τελικά, στο 90’, η Μπραν βρήκε αυτό που έψαχνε. Ο Σόλβεντ έβγαλε εξαιρετική σέντρα, ο Κόρνβιγκ ξέφυγε από τα μαρκαρίσματα και από το… μισό μέτρο ισοφάρισε σε 1-1. Ένα γκολ που ήρθε από την παθητικότητα και την υπερβολικά χαμηλή άμυνα του ΠΑΟΚ στα τελευταία λεπτά.

Το 1-1 μένει μέχρι το τέλος, με τον ΠΑΟΚ να χάνει δύο βαθμούς μέσα από τα χέρια του. Ο Δικέφαλος είχε το προβάδισμα, είχε τις ευκαιρίες και είχε τον έλεγχο, όμως μία αδράνεια στο φινάλε του στέρησε μια νίκη που θα τον έφερνε πολύ κοντά στην πρόκριση.

Πλέον πολλά θα κριθούν στο ματς με την Λουντογκόρετς στην Βουλγαρία σε δύο εβδομάδες, όπου ο ΠΑΟΚ θα πάει για να παίξει –και να διεκδικήσει– την παρουσία του στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

ΠΑΟΚ (Ρ. Λουτσέσκου): Παβλένκα, Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Μπιάνκο (62’ Οζντόεφ), Μεϊτέ, Ζίβκοβιτς, Ιβανούσετς, Τάισον (79’ Ντεσπόντοφ), Γιακουμάκης (84’ Τσάλοφ).

Μπραν (Φρ. Αλεξάντερσον): Ντίνγκελαντ, Χέλαντ, Πάλεσεν, Λάρσεν (72’ Ντε Ρούβε), Ντράγκσνες (87’ Σόλτβεντ), Κόρνβιγκ, Σόρενσεν, Γκούντμουντσον (77’ Πέντερσεν), Μάθισεν (72’ Φιν), Χολμ, Κάστρο (72’ Χάαλαντ).