Ο Ολυμπιακός έκανε μεγάλη προσπάθεια απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, όμως γνώρισε την ήττα με 3-4 στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής του Champions League. Οι «ερυθρόλευκοι» μπήκαν δυνατά και προηγήθηκαν νωρίς με ένα εντυπωσιακό τέρμα του Τσικίνιο, πριν ο Κιλιάν Εμπαπέ γυρίσει το ματς με δύο γρήγορα γκολ και αλλάξει πλήρως την εικόνα του σκορ.

Το τέρμα του Πορτογάλου ήταν από τα ωραιότερα της βραδιάς. Ελ Κααμπί, Ποντένσε και Τσικίνιο συνεργάστηκαν άψογα στο όριο της μεγάλης περιοχής, «έκρυψαν» την μπάλα με τις γρήγορες πάσες τους και ο 30χρονος εκτέλεσε με δυνατό σουτ τον Λούνιν, στέλνοντας το γήπεδο στα ουράνια.

Το πανέμορφο γκολ του Τσικίνιο δεν πέρασε απαρατήρητο από την UEFA, η οποία το συμπεριέλαβε στις υποψηφιότητες για το καλύτερο τέρμα της δεύτερης ημέρας της 5ης αγωνιστικής.