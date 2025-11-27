Σε υψηλούς τόνους απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, στην ομιλία νωρίτερα του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης και προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, για «κουμπαριά» του εμπλεκόμενου στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ Γιώργου Ξυλούρη ή «Φραπέ» με τον πρωθυπουργό.

«Ο κ. Ανδρουλάκης, αντί να απολογηθεί για τη σημερινή κατασυκοφάντηση του Πρωθυπουργού, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στη Βουλή, επέμεινε στα ψέματα με οργισμένο ύφος» αναφέρει σε γραπτή του δήλωση ο κ. Μαρινάκης. «Μάλιστα, για να “αποδείξει” τα λεγόμενά του, κατέθεσε στα πρακτικά της Βουλής και σχετικό δημοσίευμα από παλιότερο φύλλο εφημερίδας. Από την ανάγνωση του σχετικού εγγράφου που κατέθεσε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αναδεικνύεται περίτρανα, ότι είναι ένας κοινός συκοφάντης. Συγκεκριμένα, το δημοσίευμα αναφέρεται σε προ 20ετίας γάμο συγγενικού προσώπου του κ. Ξυλούρη, στον οποίο κουμπάρος ήταν ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Μητσοτάκης» συμπλήρωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Έκλεισε δε την επίθεσή του στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αναφέροντας: «Κοινώς, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, συμπεριφερόμενος ως τρολ του διαδικτύου, δίχως να ελέγξει μια ανακριβή πληροφορία, έσπευσε να την υιοθετήσει και μάλιστα επέμεινε στο λάθος του. Κύριε Ανδρουλάκη είστε βαθύτατα εκτεθειμένος. Έστω και τώρα, σας καλούμε να ζητήσετε συγγνώμη».