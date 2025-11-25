Ο Σέρβος εξτρέμ έφτασε πλέον τις 56 τελικές πάσες με τα «ασπρόμαυρα», γράφοντας με συνέπεια το όνομά του στην ιστορία του συλλόγου ως ο κορυφαίος δημιουργός της σύγχρονης εποχής.

Αν και ο Τάισον συγκέντρωσε πάνω του τα φώτα της δημοσιότητας με τα δύο γκολ του, ο Ζίβκοβιτς ήταν ξανά αυτός που έβαλε τη σφραγίδα του στον τρόπο που χτίστηκε το παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Με τον Κωνσταντέλια να μένει εκτός λόγω θλάσης, ο Σέρβος κλήθηκε –για ακόμη μία φορά– να καλύψει δημιουργικά το κενό και να αναλάβει περισσότερο βάρος στο επιθετικό κομμάτι. Κι όπως συμβαίνει σχεδόν σε κάθε ματς, ανταποκρίθηκε με άνεση και ποιότητα.

Ο Ζίβκοβιτς παραμένει αυτή τη στιγμή πρώτος στις ασίστ στη Super League, με έξι, ενώ σε όλες τις διοργανώσεις έχει φτάσει ήδη τις οκτώ. Στο ματς με την Κηφισιά, η συμβολή του έγινε άμεσα ορατή: από το δικό του εκτελεσμένο κόρνερ προέκυψε το αυτογκόλ που άνοιξε το σκορ, ενώ οι δύο τελικές πάσες προς τον Τάισον αποτέλεσαν την αφετηρία για τα γκολ του Βραζιλιάνου.

Επιπλέον, ο Σέρβος μέσος κατέγραψε έξι key-passes, αριθμό εξαιρετικά υψηλό για ένα παιχνίδι κλειστού ρυθμού, στο οποίο ο αντίπαλος δεν άφηνε εύκολους χώρους και στόχευε κυρίως στο να «παγώσει» την ανάπτυξη του ΠΑΟΚ. Παρ’ όλα αυτά, ο Ζίβκοβιτς βρήκε τρόπο να δημιουργεί συνεχώς, είτε από τα άκρα είτε με κάθετες πάσες ανάμεσα στις γραμμές.

Τα επιτεύγματα του Ζίβκοβιτς ανά σεζόν – μια διαδρομή σταθερά ανοδική

Από την ημέρα που πάτησε το πόδι του στη Θεσσαλονίκη, ο Σέρβος έχει εξελιχθεί σε σημείο αναφοράς για την παραγωγή παιχνιδιού του Δικεφάλου. Οι αριθμοί του το αποδεικνύουν:

2020-21: 9 ασίστ – κορυφή μαζί με τον Χρήστο Τζόλη

2021-22: 12 ασίστ – πρώτος με διαφορά

2022-23: 6 ασίστ – πίσω μόνο από τον Νάρεϊ

2023-24 (σεζόν πρωταθλήματος): 13 ασίστ – προσωπικό ρεκόρ, ισοφάριση με Τάισον

2024-25: ήδη στις 7 ασίστ και η σεζόν είναι ακόμη νωρίς

Αυτός ο ρυθμός, σε συνδυασμό με την τακτική συνέπεια και την προσαρμοστικότητα του παίκτη στο σύστημα του Λουτσέσκου, δημιουργεί βάσιμες προσδοκίες ότι ο Ζίβκοβιτς μπορεί ακόμη και να ξεπεράσει το απόλυτο ρεκόρ του.

Ο αθόρυβος ηγέτης της δημιουργίας

Η επίδρασή του παραμένει τεράστια: δεν είναι μόνο οι τελικές πάσες, αλλά και η συνολική του εμπλοκή στο build-up, η ικανότητα να ξεδιπλώνει άμυνες και η τακτική του ευφυΐα, που επιτρέπουν στον ΠΑΟΚ να κρατά σταθερά υψηλό επίπεδο παραγωγής παιχνιδιού.

Με τις 56 ασίστ του, ο Ζίβκοβιτς ξεπερνά κάθε δημιουργό των τελευταίων 26 ετών και δικαιωματικά θεωρείται η πιο σημαντική «μηχανή παραγωγής» ευκαιριών του Δικεφάλου στη σύγχρονη ιστορία του. Κι όλα δείχνουν πως το κοντέρ του έχει ακόμη πολλά να γράψει…