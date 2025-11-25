Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία επέλεξε ένα έμπειρο τιμ, που προέρχεται από ένα από τα πιο απαιτητικά και αυστηρά πρωταθλήματα της ηπείρου, τη Bundesliga.

Κεντρικός διαιτητής του αγώνα θα είναι ο Σάσα Στέγκεμαν ένας 39χρονος ρέφερι με σημαντική εμπειρία τόσο σε εγχώριες διοργανώσεις όσο και σε αγώνες UEFA. Ο Stegemann ανήκει στην ελίτ των Γερμανών διαιτητών, με συμμετοχές σε ντέρμπι υψηλής έντασης και παιχνίδια που απαιτούν ισχυρή προσωπικότητα.

Στην πλάτη του θα έχει δύο επίσης έμπειρους βοηθούς, τους Κρίστοφ Γκουντς και Μάρκο Αχμούλερ οι οποίοι αποτελούν σταθερό δίδυμο του Στέγκεμαν εδώ και χρόνια. Την τετράδα των διαιτητών στο χορτάρι συμπληρώνει ο Φλόριαν Μπαντστμπερν που ορίστηκε να εκτελέσει χρέη τέταρτου διαιτητή.

Το VAR θα λειτουργήσει επίσης με γερμανική υπογραφή, στοιχείο που φανερώνει την απόφαση της UEFA να εξασφαλίσει ομοιογένεια και υψηλό επίπεδο συνεννόησης στο διαιτητικό τιμ. Στο βίντεο θα βρίσκεται ο Πασκάλ Μιούλερ ως Video Assistant Referee, ενώ δίπλα του ως AVAR ορίστηκε ο Μπέντζαμιν Κόρτους επίσης γνώριμος από τη Bundesliga.

Η επιλογή μιας τόσο οργανωμένης και έμπειρης ομάδας διαιτητών δείχνει τη σημασία της αναμέτρησης, αλλά και την πρόθεση της UEFA να επιβλέψει το παιχνίδι με απόλυτη ακρίβεια. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος θα κυνηγήσει ακόμη ένα καθοριστικό ευρωπαϊκό αποτέλεσμα στην κατάμεστη Τούμπα, γνωρίζει ότι απέναντί του θα βρίσκεται ένα διαιτητικό τιμ με υψηλά στάνταρ και μηδενική ανοχή στα λάθη.

Η παράδοση των πέντε αγώνων του ΠΑΟΚ με διαιτητή τον Στέγκεμαν, με πιο πρόσφατο το “διπλό” στην Φιλαδέλφεια κόντρα στην ΑΕΚ χάρη στα γκολ των Μπάμπα και Κωνσταντέλια: