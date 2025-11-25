Αυτό είναι το Ford Trucks F-Line E, το πρώτο ηλεκτρικό μεγάλο φορτηγό του κατασκευαστή. Το επαγγελματικό όχημα με μπαταρία, που παρουσιάστηκε στα τέλη της περασμένης εβδομάδας στην έκθεση φορτηγών Solutrans στη Γαλλία, θα είναι διαθέσιμο του χρόνου στην Ευρώπη και σε άλλα μέρη του κόσμου.

Με σχεδιασμό που «κοιτάζει» την καμπίνα, το Ford Trucks F-Line E είναι δημιούργημα της τουρκικής Ford Otosan, μιας κοινοπραξίας μεταξύ της Ford Motor και της Koç Holding.

Διαθέσιμο σε διαμορφώσεις 4×2 ή 6×2, το ηλεκτρικό φορτηγό τροφοδοτείται από έναν μόνο ηλεκτροκινητήρα τοποθετημένο στο πίσω μέρος και αρκετές πλαϊνές συστοιχίες μπαταριών νικελίου-μαγγανίου-κοβαλτίου (NMC). Το πλαίσιο 26 τόνων 6×2 διαθέτει τέσσερις συστοιχίες 98 κιλοβατώρων για συνολικά 392 kWh, με 314 kWh αξιοποιήσιμης ισχύος. Αυτό επιτρέπει μέγιστη εκτιμώμενη αυτονομία οδήγησης 186 μιλίων (300 χιλιομέτρων), σύμφωνα με την εταιρεία.

Εν τω μεταξύ, ο πίσω κινητήρας μπορεί να παρέχει συνεχή ισχύ 415 ίππων (310 κιλοβάτ), αλλά μπορεί να φτάσει μέχρι και τους 523 ίππους (390 kW) για σύντομες περιόδους