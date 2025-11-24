Ανακοινώθηκαν τη Δευτέρα τα οριστικά αποτελέσματα της Β’ Πρόσκλησης για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς, με 6.083 παιδιά να λαμβάνουν voucher για το έτος 2025-2026, σε σύνολο 6.497 έγκυρων αιτήσεων.

Η πρόσκληση απευθύνθηκε σε οικογένειες με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια, επιτρέποντας την ένταξη περισσότερων παιδιών σε δομές προσχολικής εκπαίδευσης και δημιουργικής απασχόλησης.

Στη Β’ Πρόσκληση ανταποκρίθηκαν γονείς με αυξημένα οικογενειακά εισοδήματα, ενώ ικανοποιήθηκαν στο σύνολό τους όλες οι αιτήσεις με πλήρη φάκελο, που αφορούσαν παιδιά προσχολικής ηλικίας για την εγγραφή τους σε σταθμούς όλων των κατηγοριών.

Η συγκεκριμένη πρόσκληση του προγράμματος «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση, καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης», περιόδου 2025-2026, έχει προϋπολογισμό 20.000.000 ευρώ, υλοποιείται από την Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης και χρηματοδοτείται αποκλειστικά από τον τακτικό προϋπολογισμό του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας (ΥΚΟΙΣΟ).

Τα οριστικά αποτελέσματα έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ.