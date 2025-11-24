Τον κώδωνα του κινδύνου κρούει ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας γνωστοποιώντας ότι έρχεται από την Τετάρτη ισχυρή κακοκαιρία τύπου «Π».

Αναλυτικά αναφέρει σε ανάρτησή του στα socia media:

«Ισχυρή κακοκαιρία απο Τετάρτη βράδυ τύπου “Π”…

Καλημέρα και καλή εβδομάδα!

Αρκετά υετοφόρο θα είναι το υπόλοιπο της εβδομάδας για τη χώρα μας.

Αυτή τη φορά, εκτός από τη δυτική Ελλάδα που ακόμα μετράει τις πληγές της, θα επηρεάστει το σύνολο της χώρας, με τα φαινόμενα να έχουν μεγαλύτερη ένταση και διάρκεια κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια, το βόρειο και ανατολικό Αιγαίο,τα Δωδεκάνησα (καιρός τύπου “Π” ).

Στις περιοχές αυτές δεν αποκλείεται να πέσουν πάνω από 150 τόνοι νερού ανα στρέμμα.(150mm) σε διάστημα 3-4 ημερών.

Οι βροχές ουσιαστικά θα ξεκινήσουν την Τρίτη στα δυτικά και σταδιακά από την Τετάρτη το βράδυ μέχρι το Σάββατο θα επηρεάσουν κυρίως τις παραπάνω περιοχές.

Επικρατέστεροι άνεμοι θα είναι οι νοτιάδες (7-8 μποφόρ) , οι οποίοι θα διατηρήσουν τη θερμοκρασία σε υψηλά επίπεδα και θα κρατήσουν τα χιόνια σε μεγάλα υψόμετρα (1600m).

Την Παρασκευή (από το ξημέρωμα) οι βροχές θα έχουν ιδιαίτερη ένταση και στην Αττική.

Για τη συνέχεια, ο Δεκέμβρης αναμένεται να κάνει ποδαρικό με ήπιο καιρό».