Ο Άρης δεν έχασε μόνο το ντέρμπι κόντρα στην ΑΕΚ αλλά έχασε και τον Μιγκέλ Αλφαρέλα!

Ο Γάλλος σόκαρε τους πάντες λίγο μετά το ξεκίνημα του δεύτερου μέρους, αποχωρώντας με φορείο! Μάλιστα οι γιατροί του Άρη αναγκάστηκαν να κόψουν το παπούτσι του παίκτη, για τον οποίο υπάρχουν φόβοι για μεγάλη ζημιά.

Η πρώτη διάγνωση δείχνει κάκωση στο μετατάρσιο και ο παίκτης μετέβη στο νοσοκομείο για μαγνητική, από την οποία θα φανεί το μέγεθος του τραυματισμού και θα ξεκαθαρίσει το διάστημα της απουσίας του.

Παράλληλα, αναμονή υπάρχει για τον Νόα Σόνκο Σούντμπεργκ που αποχώρησε στο ημιχρόνο με ενοχλήσεις στη μέση.