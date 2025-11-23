Η σημερινή (23/11) θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη των φίλων του Άρη, αφού ανακοινώθηκε ότι το Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία εξοφλήθηκαν ολοκληρωτικά από την ΚΑΕ! Μια είδηση που μοιάζει σχεδόν… απίστευτη για όσους έζησαν τα δύσκολα χρόνια.

Με τον Ρίτσαρντ Σιάο στο τιμόνι, οι «κιτρινόμαυροι» κατάφεραν μέσα σε ελάχιστους μήνες να σβήσουν χρέη εκατομμυρίων που για δεκαετίες λύγιζαν την ομάδα και τους ανθρώπους της.

Μια μέρα δικαίωσης, μια μέρα ανακούφισης, μια μέρα που επιτέλους, ανοίγει τον δρόμο για το μέλλον που ο μπασκετικός Άρης άξιζε!

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Άρης:

«Η ΚΑΕ ΑΡΗΣ Betsson ανακοινώνει την ολοκλήρωση της εξόφλησης των οφειλών της προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία. Με την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας, η ΚΑΕ κλείνει οριστικά ένα πολυετές κεφάλαιο οικονομικών εκκρεμοτήτων. Κατά την ανάληψη της ομάδας από τη «Black and Yellow Holdings», η διοίκηση είχε δεσμευτεί ότι η ΚΑΕ θα είναι απαλλαγμένη από παλαιά χρέη έως το τέλος του 2025.

Η ΚΑΕ ΑΡΗΣ Betsson συνεχίζει σταθερά την προσπάθεια ενίσχυσης της οργανωτικής και αγωνιστικής παρουσίας της. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους όσοι στήριξαν και βοήθησαν την ομάδα στο διάστημα που προσπαθούσε να επιβιώσει, με χρέη εκατομμυρίων ευρώ στο παθητικό της.

Την Πέμπτη 27/11, πριν από τη συνάντηση της διοίκησης με τον Υπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, στη Θεσσαλονίκη, θα πραγματοποιηθούν σχετικές δηλώσεις».