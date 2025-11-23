Η υπόθεση της 75χρονης Αμαλίας Νικολοπούλου από τη Ρευματιά Μελιγαλά έχει προκαλέσει έντονη αίσθηση, καθώς η γυναίκα είχε χαθεί το 2021 και τα οστά της εντοπίστηκαν τέσσερα χρόνια αργότερα στην ίδια περιοχή. Πιο συγκεκριμένα, η σορός της βρέθηκε μέσα σε σπηλιά βάθους περίπου τεσσάρων μέτρων, έπειτα από ανώνυμη πληροφορία.

Οι αστυνομικές υπηρεσίες έχουν πλέον ξεκινήσει εκ νέου τις έρευνες, καθώς η υπόθεση φαίνεται να αποκτά νέες διαστάσεις. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται σε κάταγμα στο δεξί της χέρι, λίγο πάνω από τον καρπό. Οι ειδικοί καλούνται να διαπιστώσουν αν πρόκειται για τραυματισμό που προηγήθηκε του θανάτου, αν συνέβη τη στιγμή εκείνη ή αν οφείλεται σε μεταγενέστερη φθορά. Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες μάλιστα, τα οστά της μεταφέρονται σε εξειδικευμένο εργαστήριο στην Κρήτη, όπου οι ειδικοί θα κρίνουν αν τα κατάγματα που εντοπίστηκαν είναι προθανάτια ή μεταθανάτια.

Η ανακάλυψη έγινε ύστερα από τηλεφώνημα στο «Φως στο Τούνελ». Κάτοικος που γνωρίζει καλά τον Μελιγαλά επικοινώνησε με την εκπομπή του MEGA και μίλησε για την υπόθεση της εξαφάνισης. Ανέφερε ότι σε ένα συγκεκριμένο σημείο, γνωστό ως «Σπέλα», υπάρχουν οστά που μοιάζουν με ανθρώπινα. Ιατροδικαστής και αστυνομικοί έσπευσαν στη σπηλιά, όπου σε βάθος περίπου πέντε μέτρων εντόπισαν τη σορό.

Αυτό που προβληματίζει ιδιαίτερα τις αρχές είναι ότι η πρόσβαση στη συγκεκριμένη σπηλιά απαιτεί περίπου 2,5 ώρες δύσκολης ανάβασης, σε μονοπάτι που δυσκολεύει ακόμη και έμπειρους πεζοπόρους.

Η κάμερα της εκπομπής που βρέθηκε στο σημείο με βοσκό της περιοχής πραγματοποιώντας τη δική της αυτοψία χρειάστηκε περίπου δυόμιση ώρες πεζοπορίας μέσα σε πυκνή βλάστηση, απόκρημνες πλαγιές και δύσβατα μονοπάτια για να φτάσει στο σημείο. Η πρόσβαση ήταν τόσο δύσκολη, που χωρίς καθοδήγηση θα ήταν σχεδόν αδύνατη, ακόμη και για γνώστες της περιοχής.

«Η σορός της Αμαλίας Νικολοπούλου δεν έντοπίστηκε στο στενό και σκοτεινό στόμιο του βάραθρου αλλά σε εσωτερικό δεύτερο χώρο του σπηλαίου . Η θέση στην οποία βρέθηκε – ύπτια και σε άμεση επαφή με το έδαφος – οδήγησε στην εκτίμηση ότι η αποσύνθεση φαίνεται να ξεκίνησε στο συγκεκριμένο σημείο. Ωστόσο, εξετάζεται σοβαρά και το ενδεχόμενο η γυναίκα να μεταφέρθηκε εκεί μετά τον θάνατό της από κάποιους που ήθελαν να εξαφανίσουν κάθε ίχνος της. Ο βοσκός που οδήγησε το συνεργείο στο σημείο δήλωσε ξεκάθαρα πως θεωρεί αδύνατο μια ηλικιωμένη γυναίκα να έφτασε εκεί μόνη της» αναφέρεται στο σάιτ της Αγγελικής Νικολούλη.

«Κανείς όμως δεν μπορεί ακόμη να πει με σιγουριά τι ακριβώς συνέβη»

Ο πρώην πρόεδρος του μικρού χωριού Ρευματιά δήλωσε σχετικά: «Τουλάχιστον βρέθηκαν τα οστά της… Μετά από τέσσερα ολόκληρα χρόνια αγωνίας και αδιάκοπης αναζήτησης. Κανείς όμως δεν μπορεί ακόμη να πει με σιγουριά τι ακριβώς συνέβη. Είναι πολύ περίεργο να εντοπίζονται εδώ. Η περιοχή είναι εξαιρετικά δύσβατη· εμείς χρειαστήκαμε δύο ώρες για να φτάσουμε. Σκεφτείτε πόσο αδύνατο θα ήταν αυτό για μία ηλικιωμένη γυναίκα. Μεγάλο μπέρδεμα».

«Αλλού βρέθηκαν τα ρούχα της, αλλού το ταγάρι της και αλλού η ίδια. Δεν μπορώ να εξηγήσω πώς ο κυνηγός που ειδοποίησε την Αστυνομία εντόπισε το σημείο. Εμείς έχουμε ψάξει σπιθαμή προς σπιθαμή εδώ πάνω και δεν είχαμε δει ποτέ αυτήν την τρύπα. Δεν αποκλείεται κάποιος να τη μετέφερε εκεί. Όλα είναι πιθανά» ανέφερε.

Από την πλευρά του ο ανιψιός της Αμαλίας ανέφερε: ««Λέμε τουλάχιστον ότι βρέθηκε… Αν ήταν ακόμη αγνοούμενη, δεν θα βρίσκαμε ποτέ γαλήνη. Θα ψάχναμε μια ζωή να μάθουμε πού χάθηκε η γυναίκα. Πιστεύω όμως ότι η Αστυνομία γνωρίζει ποιος ήταν αυτός που εντόπισε τα οστά… και ίσως εκείνος μπορεί να δώσει τις απαντήσεις που περιμένουμε».