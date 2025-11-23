Για ενδείξεις για σοβαρή πανελλαδική κακοκαιρία κάνει λόγο σε ανάρτησή του ο Γιώργος Τσατραφύλλιας. Συγκεκριμένα αναφέρει: ««Μια μικρή γεύση από χειμώνα θα πάρουμε σήμερα και αύριο με χιονισμένα τοπία και μικρή πτώση της θερμοκρασίας κυρίως στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα.

Ωστόσο από την Τρίτη 25/11 ξεκινούν πάλι βροχές κυρίως στα δυτικά, αφρικανική σκόνη και ισχυροί νοτιάδες που θα ανεβάσουν πάλι τη θερμοκρασία.

Από την Πέμπτη 27/11 μέχρι το Σάββατο (τουλάχιστον) τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία δίνουν σήμα για σοβαρή πανελλάδική κακοκαιρία με βροχές, καταιγίδες , χιόνια και θυελλώδεις νοτιάδες.

Μην περιμένετε όμως να έρθουν κρύα. Αύριο θα δώσω περισσότερα στοιχεία. Καλή Κυριακή!».

Προειδοποιήσεις και από άλλους μετεωρολόγους

Ο μετεωρολόγος Σάκης Αρναούτογλου επισημαίνει ότι από το βράδυ της Δευτέρας η δυτική Ελλάδα θα βρεθεί ξανά στο «κόκκινο» λόγω των έντονων βροχοπτώσεων. Σύμφωνα με τις προβλέψεις του, μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδας η κακοκαιρία θα επηρεάσει σχεδόν ολόκληρη τη χώρα.

Από την πλευρά του, ο Κλέαρχος Μαρουσάκης προειδοποιεί πως η Δευτέρα θα ξεκινήσει με έντονο κρύο και συνθήκες παγετού στα βόρεια. Από την Τρίτη αναμένεται νέος γύρος βροχοπτώσεων, με έμφαση στα δυτικά και βόρεια τμήματα.

Όπως αναφέρει ο ίδιος, «η Δευτέρα θα ξημερώσει με έντονο κρύο για αρκετές περιοχές και συνθήκες παγετού προς τα βόρεια. Από Τρίτη νέος γύρος βροχοπτώσεων με έμφαση τα δυτικά και βόρεια», προσθέτοντας ότι τα στοιχεία δείχνουν σταδιακή είσοδο της χώρας σε χειμωνιάτικο μοτίβο, όπως είχε προβλεφθεί από τα προγνωστικά συστήματα.

Αντίστοιχα, ο Σάκης Αρναούτογλου σημειώνει πως «από αργά τη νύχτα της ερχόμενης Δευτέρας 24/11 η Δυτική Ελλάδα ξανά στο κόκκινο! Κακοκαιρία στις περισσότερες περιοχές της χώρας προς τα τέλη της ερχόμενης εβδομάδας».

Αναλυτικά η πρόγνωση της ΕΜΥ για τον καιρό

Την Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025 αναμένονται βροχές και καταιγίδες κυρίως στα δυτικά. Υψηλές για την εποχή μέγιστες θερμοκρασίες στα βόρεια. Άνεμοι έως 7 μποφόρ στο Ιόνιο.

Πιο αναλυτικά, αρχικά αναμένονται βροχές και καταιγίδες κατά διαστήματα. Εξαίρεση θα αποτελέσουν τα ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας, της Στερεάς και της Πελοποννήσου, οι Σποράδες και η Εύβοια όπου θα υπάρχουν νεφώσεις κατά διαστήματα με πιθανότητα ασθενών πρόσκαιρων βροχών τοπικού χαρακτήρα. Τα φαινόμενα θα παρουσιάσουν σταδιακή εξασθένιση προς το τέλος του εικοσιτετραώρου. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα των νοτίων και ανατολικών θα είναι σχετικά αυξημένες.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 2 έως 11 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 7 έως 18 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλία από 7 έως 17, στην Ήπειρο από 3 έως 13, στη Στερεά από 7 έως 18, στην Πελοπόννησο από 7 έως 19, στα νησιά του Ιονίου από 7 έως 14, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 8 έως 18, στις Κυκλάδες από 14 έως 19, στα Δωδεκάνησα από 17 έως 21 και στην Κρήτη από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη αναμένεται προς το τέλος του εικοσιτετραώρου.

Οι άνεμοι στα πελάγη θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ όμως στο Ιόνιο έως το πρωί θα φτάνουν κατά τόπους και τα 7 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου με την ελάχιστη να αναμένεται προς το τέλος του εικοσιτετραώρου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται τοπικές νεφώσεις οι οποίες κατά διαστήματα θα είναι αυξημένες και υπάρχει πιθανότητα πρόσκαιρων ασθενών βροχών τοπικού χαρακτήρα. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις όμως από το μεσημέρι θα γίνουν νότιοι 2 έως 4 μποφόρ ενώ από το απόγευμα θα στραφούν σε δυτικούς ίδιας έντασης. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 10 έως 16 βαθμούς Κελσίου με την ελάχιστη να αναμένεται προς το τέλος του εικοσιτετραώρου.