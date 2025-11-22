Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας πρέπει να κατοχυρώνει τη μελλοντική ασφάλεια της Ουκρανίας, μετά την τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ του Στάρμερ, των ομολόγων του της Γαλλίας και της Γερμανίας και του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανακοίνωσε σήμερα το γραφείο του.

“Υπογράμμισαν την υποστήριξή τους στην προσπάθεια του προέδρου Τραμπ για ειρήνη και συμφώνησαν ότι οποιαδήποτε λύση πρέπει να περιλαμβάνει πλήρως την Ουκρανία, να διαφυλάσσει την κυριαρχία της και να διασφαλίζει τη μελλοντική της ασφάλεια”, δήλωσε εκπρόσωπος σε ανακοίνωση προς τα μέσα ενημέρωσης.

“Οι ηγέτες συμφώνησαν να συντονιστούν με τους εταίρους και τους συμμάχους τις ερχόμενες ημέρες, και στην G20, καθώς συνεχίζονται οι συζητήσεις για τον καλύτερο τρόπο επίτευξης μιας διαρκούς ειρήνης”, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.