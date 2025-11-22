Το ενδεχόμενο νέας συνάντησης Πούτιν – Τραμπ παραμένει ανοιχτό, σύμφωνα με δηλώσεις του αναπληρωτή υπουργού Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Ριαμπκόφ. Ο Ρώσος αξιωματούχος, μιλώντας στο κρατικό περιοδικό International Affairs, υπογράμμισε ότι η προοπτική μιας τέτοιας συνάντησης βρίσκεται «στην ατζέντα».

«Δεν θα απέκλεια τίποτα», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας πως «η αναζήτηση ενός τρόπου για να προχωρήσουμε συνεχίζεται». Ο Ριαμπκόφ τόνισε ότι οι επαφές ανάμεσα στη Μόσχα και την Ουάσιγκτον δεν έχουν «παγώσει» και ότι οι δίαυλοι επικοινωνίας παραμένουν ανοικτοί.

Οι δύο ηγέτες, Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντίμιρ Πούτιν, είχαν συναντηθεί τελευταία φορά στην Αλάσκα, τον Αύγουστο. Ωστόσο, η συνάντηση εκείνη δεν απέφερε κάποια συμφωνία για την επίλυση ή την παύση του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία. Ένα επόμενο σχέδιο για συνάντηση στη Βουδαπέστη ανεστάλη επ’ αόριστον.

«Εργαζόμαστε σε συνεχή βάση. Έχουμε παγιωμένες δομές και κανάλια. Όλοι αυτοί οι δίαυλοι δεν είναι ορατοί ούτε μπορούν να ακουστούν, δεν χρειάζεται να συζητιούνται όλοι τους δημοσίως, όμως το γεγονός παραμένει πως τα πάντα λειτουργούν σωστά», ανέφερε ο Ρώσος διπλωμάτης.

Σύμφωνα με τον Ριαμπκόφ, η πρόοδος στην καθιέρωση διαλόγου ανάμεσα στη Ρωσία και τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι «εντυπωσιακή». Παράλληλα, σχολίασε το ενδεχόμενο μιας τριμερούς συνάντησης Ρωσίας – Κίνας – ΗΠΑ με αντικείμενο την πυρηνική σταθερότητα, επισημαίνοντας ότι η Μόσχα δεν προτίθεται να ασκήσει πίεση στο Πεκίνο για να συμμετάσχει σε τέτοια διαδικασία.

«Δεν έχουμε ερωτήματα για να θέσουμε στην Κίνα στο θέμα του ελέγχου των εξοπλισμών και της στρατηγικής σταθερότητας», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η Ρωσία δεν έχει λάβει καμία επίσημη πρόταση από τις ΗΠΑ για μια τέτοια πρωτοβουλία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει εκφράσει ενδιαφέρον να εμπλέξει την Κίνα στις προσπάθειες μείωσης των πυρηνικών όπλων, μαζί με τη Ρωσία και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τον περασμένο μήνα δήλωσε ότι ο Πούτιν είχε αναφερθεί στην προοπτική μιας διμερούς πυρηνικής αποκλιμάκωσης, στην οποία θα μπορούσε να συμμετάσχει και το Πεκίνο.