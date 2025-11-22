Ο Αλεξάντρ Λουκασένκο προχώρησε σε χάρη 31 Ουκρανών πολιτών που είχαν καταδικαστεί για ποινικά αδικήματα στη Λευκορωσία, σύμφωνα με σημερινό τηλεγράφημα του κρατικού πρακτορείου ειδήσεων Belta.

Η απόφαση εντάσσεται στο πλαίσιο των συμφωνιών που επιτεύχθηκαν μεταξύ του προέδρου της Λευκορωσίας και του τότε προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ύστερα από σχετικό αίτημα της Ουκρανίας, όπως ανέφερε η εκπρόσωπος του Λουκασένκο, Νατάλια Έισμοντ.

«Αυτή την ώρα παραδίδονται στην ουκρανική πλευρά», δήλωσε η Έισμοντ, επιβεβαιώνοντας την άμεση εφαρμογή της απόφασης.