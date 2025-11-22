Με εξαιρετικό τελείωμα στο παιχνίδι και επιθετική ποικιλία που έκανε τη διαφορά, το Περιστέρι πέρασε νικηφόρα από τη Ρόδο, επικρατώντας του Κολοσσού με 80-72 για την 8η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα με μια εμφάνιση γεμάτη ενέργεια και αποφασιστικότητα.

Με πέντε παίκτες να σκοράρουν διψήφιο αριθμό πόντων, το Περιστέρι βρήκε απαντήσεις σε όλη τη διάρκεια του ματς και πήρε το αποτέλεσμα που έψαχνε. Ο Νίκολς οδήγησε την επίθεση με 17 πόντους και 8 ασίστ, ενώ ο Πέιν ήταν καθοριστικός στο φινάλε, ολοκληρώνοντας το παιχνίδι με double–double (11 π., 10 ριμπ.). Από πλευράς Κολοσσού, ο Γκούντγουιν ξεχώρισε με 15 πόντους και 8 ριμπάουντ.

Ο αγώνας

1ο δεκάλεπτο – 18-13

Το παιχνίδι ξεκίνησε με σφιχτές άμυνες και χαμηλό τέμπο. Οι φιλοξενούμενοι πήραν αρχικά προβάδισμα με δύο τρίποντα, όμως ο Κολοσσός απάντησε με σερί 6-0 για το 9-8. Στο κλείσιμο της περιόδου ο Ακίν «ζεστάθηκε» και με συνεχόμενους πόντους έδωσε στον Κολοσσό προβάδισμα πέντε πόντων.

2ο δεκάλεπτο – 40-38

Το ματς άνοιξε επιθετικά στη δεύτερη περίοδο. Νίκολς, Χάρις και Καρντένας έδωσαν ρυθμό στο Περιστέρι, που έφτασε μέχρι και το +7 (28-35). Ωστόσο, ο έμπειρος Γκάουντλοκ άλλαξε τη ροή του αγώνα. Μαζί με τον Τέιλορ, οδήγησαν τον Κολοσσό σε επί μέρους 12-3 και οι γηπεδούχοι έκλεισαν το ημίχρονο μπροστά.

3ο δεκάλεπτο – 55-52

Οι δύο ομάδες συνέχισαν πόντο-πόντο και η περίοδος είχε διαρκείς εναλλαγές στο σκορ. Καμία πλευρά δεν βρήκε τρόπο να ξεφύγει, με τον Κολοσσό να πηγαίνει στο τελευταίο δεκάλεπτο με ένα μικρό +3.

4ο δεκάλεπτο – 72-80

Εκεί μίλησε το Περιστέρι. Με Πέιν και Χάρις, οι φιλοξενούμενοι προσπέρασαν (59-60), όμως οι Ροδίτες απάντησαν ξανά (64-60). Παρ’ όλα αυτά, η ομάδα του Ξανθόπουλου παρέμεινε ψύχραιμη: Πέιν και Άμπερκρομπ ολοκλήρωσαν ένα νέο ξέσπασμα (69-73), ενώ οι Πέιν και Νίκολς «σφράγισαν» τη νίκη στο τελευταίο δίλεπτο, οδηγώντας το Περιστέρι σε ένα μεγάλο «διπλό».

Τα δεκάλεπτα:

18-13, 40-38, 55-52, 72-80