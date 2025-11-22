Τραγωδία εκτυλίχθηκε στην Άρτα, όπου ένας 44χρονος έχασε τη ζωή του πέφτοντας από μπαλκόνι, με την αδερφή του να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο.

Στο διαμέρισμα του πρώτου ορόφου διέμεναν δύο αδέλφια 44 και 42 χρονών. Ο 44χρονος ο οποίος κατά πληροφορίες αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα βγήκε στο μπαλκόνι και βούτηξε στο κενό.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το οποίο τον παρέλαβε, όπου στο νοσοκομείο της Άρτας διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η 42χρονη όταν είδε τον αδελφό της να πέφτει στο κενό θέλησε και η ίδια να βάλει τέλος στη ζωή της, σύμφωνα με όσα υποστηρίζει το epiruspost.

Σύμφωνα με πληροφορίες έβαλε φωτιά σε ένα από τα δωμάτια του σπιτιού τους. Η γυναίκα στη συνέχεια εξήλθε στο μπαλκόνι όπου εκεί εντοπίστηκε λιπόθυμη από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Διακομίσθηκε στο νοσοκομείο όπου παραμένει για νοσηλεία χωρίς να κινδυνεύει η ζωή της.