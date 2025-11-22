Το 2026 αποτελεί την τρίτη συνεχόμενη χρονιά κατά την οποία προβλέπονται παρεμβάσεις στις αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων, μετά τις αυξήσεις που εφαρμόστηκαν το 2024 και το 2025.

Το νέο πακέτο για τους δημοσίους υπαλλήλους περιλαμβάνει φορολογικές ελαφρύνσεις, οριζόντια αύξηση μισθών και πρόσθετες ρυθμίσεις για ειδικές κατηγορίες προσωπικού.

Οι φοροελαφρύνσεις

Από τον Ιανουάριο του 2026 ενεργοποιείται η μείωση της παρακράτησης φόρου για περισσότερους από 400.000 υπαλλήλους. Το εύρος του οφέλους εξαρτάται από το ετήσιο εισόδημα και τον αριθμό των προστατευόμενων τέκνων βάσει της νέας αναμορφωμένης φορολογικής κλίμακας.

Για παράδειγμα:

Εκπαιδευτικοί με εισόδημα 12.000 ευρώ θα δουν μείωση φόρου 20 ευρώ τον χρόνο αν δεν έχουν παιδιά ή 40 ευρώ αν έχουν ένα παιδί.

Εφοριακοί υπάλληλοι με εισόδημα 16.000 ευρώ θα έχουν μείωση 120 ευρώ (χωρίς παιδιά), 240 ευρώ με ένα παιδί, 360 ευρώ με δύο παιδιά ή 480 ευρώ με τρία παιδιά.

Ιατροί ΕΣΥ με εισόδημα 25.000 ευρώ θα δουν μείωση κρατήσεων 300 ευρώ αν δεν έχουν παιδιά, 600 ευρώ αν έχουν ένα παιδί, 900 ευρώ με δύο παιδιά, 1.700 ευρώ με τρία παιδιά ή 3.180 ευρώ με τέσσερα παιδιά.

Οριζόντια αύξηση μισθών

Η δεύτερη παρέμβαση αφορά την οριζόντια αύξηση των μισθών, η οποία θα ισχύσει από τον Απρίλιο του 2026. Στον κρατικό προϋπολογισμό έχει προβλεφθεί ειδικό κονδύλι ύψους 572 εκατ. ευρώ για την κάλυψη αυτής της δαπάνης.

Η αύξηση εντάσσεται στο πλαίσιο της σταδιακής προσαρμογής του μισθολογίου του Δημοσίου, προκειμένου να ακολουθήσει την ανοδική πορεία των κατώτατων αμοιβών στον ιδιωτικό τομέα, οι οποίες εκτιμάται ότι θα φτάσουν τα 950 ευρώ έως το 2027.

Το ερώτημα βέβαια είναι ποια θα είναι η αύξηση που θα λάβουν οι Δημόσιοι υπάλληλοι φέτος; Για το 2025 δόθηκε οριζόντια αύξηση 30 ευρώ, με δημοσιονομικό κόστος 215 εκατ. ευρώ, με δεδομένο ότι το κονδύλι για το 2026 είναι 572 εκατ. ευρώ, δηλαδή διπλάσιο από το 2024, αναλογικά διπλάσιο θα είναι και το ποσό αύξησης άρα μιλάμε για μια αύξηση κοντά στα 60 ευρώ.

Παράλληλα, υπάρχουν στοχευμένες βελτιώσεις σε ειδικές κατηγορίες εργαζομένων.

Για τους διπλωματικούς υπαλλήλους προβλέπεται αναπροσαρμογή αποδοχών ανά χώρα υπηρεσίας, με βάση το κόστος διαβίωσης.

Για μηχανικούς, γεωπόνους και αποφοίτους πενταετών σπουδών θεσμοθετείται η εξίσωση του βασικού πτυχίου με μεταπτυχιακό τίτλο, εξέλιξη που οδηγεί σε άνοδο δύο μισθολογικών κλιμακίων και σε καθαρή ενίσχυση που υπερβαίνει τα 120 ευρώ μηνιαίως σε ορισμένες περιπτώσεις.

Για τα μέλη ΔΕΠ επανέρχεται το πλήρες αφορολόγητο στο επίδομα βιβλιοθήκης.

Το συνολικό κόστος των παρεμβάσεων για το 2026, συμπεριλαμβανομένων τόσο των αυξήσεων όσο και των φορολογικών ελαφρύνσεων, αγγίζει το 1 δισ. ευρώ . Οι ρυθμίσεις αποτελούν συνέχεια των μισθολογικών αλλαγών που ξεκίνησαν το 2024 και συνεχίστηκαν το 2025, διαμορφώνοντας ένα συνεκτικό πλαίσιο αναπροσαρμογής των αποδοχών.

