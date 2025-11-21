Απαγωγή 52 μαθητών καθολικού σχολείου από ενόπλους σημειώθηκε σε χωριό στην Νιγηρία, σύμφωνα με πληροφορίες τοπικού ΜΜΕ.

Ανάρτηση της Κυβέρνησης της νιγηριανής Πολιτείας του Νίγηρα (όπου ανήκει το χωριό) στο Facebook επιβεβαιώνει το γεγονός, αλλά προσθέτει ότι ακόμη ελέγχεται ο αριθμός των μαθητών, που απήχθησαν.

«Η Κυβέρνηση της Πολιτείας του Νίγηρα δέχτηκε με μεγάλη θλίψη τη δυσάρεστη είδηση για την απαγωγή μαθητών από το σχολείο Σεντ Μέρι», αναφέρει η ανακοίνωση, που προσθέτει ότι οι Υπηρεσίες Ασφαλείας αναζητούν τους μαθητές.

Σύμφωνα με την εφημερίδα της Νιγηρίας The Whistler, οι ένοπλοι εισέβαλαν στο χωριό Παπίρι γύρω στη μία μετά τα μεσάνυχτα και απήγαγαν άγνωστο αριθμό μαθητών.

Πηγή, που δεν κατονομάζεται, δήλωσε: «Δεν μπορώ να επιβεβαιώσω τον αριθμό των απαχθέντων μαθητών. Η απαγωγή σημειώθηκε τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή. Στο σχολείο φοιτούν αγόρια και κορίτσια».

Η Νιγηρία έχει γνωρίσει ένα κύμα επιθέσεων από ενόπλους, περιλαμβανομένης της απαγωγής την Δευτέρα 25 μαθητριών από οικοτροφείο.

Οι επιθέσεις έχουν φέρει στο προσκήνιο την έλλειψη ασφάλειας στη χώρα αυτή της Δυτικής Αφρικής και έχουν αναγκάσει τον Πρόεδρο της χώρας Μπόλα Τινούμπου να αναβάλει ταξίδια του στο εξωτερικό.