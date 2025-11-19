Επίθεση ενόπλων σε εκκλησία στη Νιγηρία, με τουλάχιστον δύο νεκρούς και απαγωγή ενός πάστορα και μερικών πιστών, ανέφερε σήμερα η Αστυνομία, λίγες ημέρες μετά το παρόμοιο συμβάν με 25 κορίτσια από οικοτροφείο στην πολιτεία Κέμπι.

Η νέα αυτή επίθεση, το βράδυ της Τρίτης, στην πόλη Ερούκου, στην κεντρική Νιγηρία, ασκεί μεγαλύτερη πίεση στην κυβέρνηση, η οποία βρίσκεται στο στόχαστρο του Πρόεδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει απειλήσει με στρατιωτική επέμβαση για διώξεις Χριστιανών.

Η Νιγηρία είναι αντιμέτωπη με βίαιους τζιχαντιστές στα βορειοανατολικά της, απαγωγές και δολοφονίες από ένοπλες συμμορίες κυρίως στα βορειοδυτικά και θανατηφόρες συγκρούσεις μεταξύ κυρίως Μουσουλμάνων κτηνοτρόφων και κυρίως Χριστιανών αγροτών στην κεντρική ζώνη της.

Στην τελευταία επίθεση, η Αστυνομία την Τρίτη ανακάλυψε ένα άτομο, που πυροβολήθηκε θανάσιμα μέσα στην εκκλησία και ένα άλλο σε μια κοντινή βλάστηση, σύμφωνα με τον Αντετούν Ετζίρε-Αντεγιέμι, Εκπρόσωπο Τύπου της Αστυνομίας για την τοπική πολιτεία Κουάρα.

Από την δική τους πλευρά, αυτόπτες μάρτυρες είπαν ότι μέτρησαν τουλάχιστον τρία νεκρά μέλη της εκκλησίας.

«Αργότερα συνέλαβαν μερικούς πιστούς, συμπεριλαμβανομένου του πάστορα και τους οδήγησαν στην ύπαιθρο», δήλωσε τηλεφωνικά στο Reuters ο ενορίτης Τζόζεφ Μπίτρους, χωρίς να διευκρινίσει πόσοι απήχθησαν.

Καρέ – καρέ οι συγκλονιστικές στιγμές εντός του ναού

Ένα βίντεο από τοπικό ειδησεογραφικό πρακτορείο δείχνει τη λειτουργία της Αποστολικής Εκκλησίας του Χριστού να διακόπτεται από πυροβολισμούς, αναγκάζοντας τους πιστούς να τρέξουν για να καλυφθούν. Ένοπλοι άνδρες φαίνονται να εισέρχονται και να παίρνουν τα υπάρχοντα των ανθρώπων, καθώς οι πυροβολισμοί συνεχίζονται.

Η Νιγηρία λέει ότι ο χαρακτηρισμός της Νιγηρίας από τις ΗΠΑ ως «χώρα ιδιαίτερης ανησυχίας» παρουσιάζει λανθασμένα τις πολύπλοκες προκλήσεις ασφαλείας της και δεν λαμβάνει υπόψη τις προσπάθειές της να διαφυλάξει την ελευθερία της θρησκείας για όλους.

Παράλληλα, οι Αρχές δεν έχουν ακόμη εντοπίσει τα κορίτσια, που απήχθησαν τη Δευτέρα, μετά την εισβολή ένοπλων ανδρών στο Γυμνάσιο Θηλέων της Κυβέρνησης στη βορειοδυτική πολιτεία Κέμπι. Ο Αντιπρόεδρος της Νιγηρίας Κασίμ Σετίμα θα μεταβεί στην πολιτεία για να συναντηθεί με αξιωματούχους και γονείς την Τετάρτη.