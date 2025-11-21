Η υπηρεσία δημόσιας υγείας των ΗΠΑ (CDC) αναθεώρησε αιφνιδίως τη θέση της σχετικά με τη σχέση των εμβολίων και του αυτισμού, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στην επιστημονική κοινότητα. Η αλλαγή αυτή, που έγινε γνωστή μετά την ενημέρωση του ιστοτόπου της υπηρεσίας το βράδυ της Τετάρτης, θεωρείται ότι αντανακλά απόψεις του αμφιλεγόμενου υπουργού Υγείας του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Ρόμπερτ Κένεντι του νεότερου.

Μέχρι πρόσφατα, το CDC τόνιζε πως οι μελέτες έχουν «δείξει πως δεν υπάρχει καμιά σχέση ανάμεσα στον εμβολιασμό και στην εμφάνιση προβλημάτων του φάσματος του αυτισμού», θέση που συμμερίζονται ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και πλήθος επιστημονικών θεσμών. Ωστόσο, το νέο κείμενο αντικατέστησε μεγάλο μέρος αυτής της τοποθέτησης, υιοθετώντας φρασεολογία παρόμοια με εκείνη που χρησιμοποιεί ο Κένεντι, γνωστός για τη διάδοση θεωριών συνωμοσίας γύρω από τα εμβόλια, κυρίως κατά της COVID-19.

Η υπηρεσία αναφέρει πλέον ότι η προηγούμενη διάψευση «δεν βασιζόταν σε αποδεικτικά στοιχεία» και ότι είχαν αγνοηθεί «μελέτες» που υποδεικνύουν πιθανή σχέση εμβολίων και αυτισμού. Η μεταβολή αυτή έρχεται σε αντίθεση με δεκαετίες ερευνών που έχουν αποδείξει πως δεν υπάρχει καμία αιτιακή σύνδεση ανάμεσα στον εμβολιασμό και την εμφάνιση αυτισμού ή άλλων νευρολογικών διαταραχών.

Ανησυχία στην επιστημονική κοινότητα

Το γεγονός χαρακτηρίστηκε «τρομερά ανησυχητικό» από τη Χέλεν Τέιγκερ-Φλάσμπεργκ, ειδική στον αυτισμό του Πανεπιστημίου της Βοστόνης. Όπως δήλωσε, «έχουμε την εντύπωση πως επιστρέφουμε στον μεσαίωνα, υπονομεύουμε την επιστήμη εξαιτίας πολιτικών συμφερόντων». Προειδοποίησε δε ότι η αλλαγή αυτή θα προκαλέσει αδικαιολόγητους φόβους σε γονείς, οδηγώντας σε μείωση των εμβολιασμών.

Η ειδικός εκτίμησε πως η εξέλιξη αυτή θα οδηγήσει σε αύξηση παιδικών ασθενειών, ορισμένες εκ των οποίων μπορεί να αποδειχθούν θανατηφόρες. Ήδη ασθένειες όπως η ιλαρά έχουν επανεμφανιστεί λόγω της μείωσης των ποσοστών εμβολιαστικής κάλυψης.

Πολλοί άλλοι επιστήμονες καταδίκασαν επίσης την κίνηση, επισημαίνοντας πως το CDC χάνει την αξιοπιστία του, ενώ αντιεμβολιαστικές οργανώσεις εξέφρασαν την ικανοποίησή τους. Σύμφωνα με πηγή από το συνδικάτο των εργαζομένων της υπηρεσίας, το κλίμα εντός του οργανισμού είναι «πολύ ανήσυχο» και σε πολλές περιπτώσεις «εξοργισμένο».

Αντιδράσεις στο πολιτικό πεδίο

Η σύγχυση εντείνεται, καθώς στον ιστότοπο του CDC εξακολουθεί να παραμένει δημοσιευμένη η δήλωση «τα εμβόλια δεν προκαλούν αυτισμό», ύστερα από απαίτηση ρεπουμπλικανού γερουσιαστή που στηρίζει την υποψηφιότητα του Κένεντι. Ο γερουσιαστής Μπιλ Κάσιντι, ο οποίος είναι γιατρός, δήλωσε πως «οποιοσδήποτε ισχυρισμός περί του αντιθέτου είναι ψευδής, ανεύθυνος και επιδεινώνει την υγεία των Αμερικανών».

Πρόσθεσε ότι «εκτρέποντας την προσοχή σε παράγοντες που γνωρίζουμε με βεβαιότητα ότι δεν προκαλούν αυτισμό, στερούμε από τις οικογένειες τις απαντήσεις που τους αξίζουν», χωρίς να κατονομάσει τον υπουργό.

Η καταρριφθείσα θεωρία και οι επιπτώσεις

Η θεωρία που συνέδεε τον εμβολιασμό των παιδιών – ειδικά το εμβόλιο κατά της ιλαράς, της παρωτίτιδας και της ερυθράς – με τον αυτισμό προήλθε από μια αμφιλεγόμενη μελέτη του 1998, η οποία αποσύρθηκε και διαψεύστηκε επανειλημμένα. Όπως υπενθύμισε η Σούζαν Κρέσλι, πρόεδρος της Αμερικανικής Παιδιατρικής Εταιρείας, «πάνω από 40 μελέτες υψηλής ποιότητας σε περισσότερα από 5,6 εκατομμύρια άτομα» έχουν αποδείξει την ανυπαρξία οποιασδήποτε σύνδεσης.

Η ίδια τόνισε πως «όποιος διαδίδει αυτόν τον βλαβερό μύθο είναι κακά πληροφορημένος ή επιδιώκει εσκεμμένα να οδηγήσει τους γονείς σε λάθος αποφάσεις».

Αλλαγές στην πολιτική υγείας των ΗΠΑ

Από την ανάληψη των καθηκόντων του, ο Ρόμπερτ Κένεντι ο νεότερος έχει προχωρήσει σε ριζικές αλλαγές στις υπηρεσίες υγείας και στην εμβολιαστική πολιτική των ΗΠΑ. Έχει προχωρήσει σε μαζικές απολύσεις, απομάκρυνση ειδικών, περικοπές πόρων και περιορισμό της πρόσβασης σε εμβόλια κατά της COVID-19, ενώ έχει διακόψει τη χρηματοδότηση για την ανάπτυξη νέων εμβολίων.

Έχει επίσης δεσμευθεί να ερευνήσει τις αιτίες της «επιδημίας αυτισμού», όπως ο ίδιος τη χαρακτηρίζει, προκαλώντας ανησυχία στους επιστήμονες για τον τρόπο που θα χειριστεί το ζήτημα. Ανάμεσα στα πρόσωπα που έχει ορίσει σε καίριες θέσεις βρίσκεται ο Ντέιβιντ Γκάιερ, ερευνητής που υποστηρίζει πως υπάρχει σχέση ανάμεσα στα εμβόλια και τον αυτισμό.

Ο Γκάιερ έχει παραδεχθεί πως ασκούσε την ιατρική χωρίς πτυχίο και έχει υπογράψει μελέτες των οποίων η μεθοδολογία και τα αποτελέσματα έχουν αμφισβητηθεί έντονα από την επιστημονική κοινότητα.