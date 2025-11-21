Χριστούγεννα 2025: Ανακοινώθηκαν οι ημερομηνίες κλεισίματος και επαναλειτουργίας των σχολείων για τις γιορτές των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και των Θεοφανείων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Με βάση το Προεδρικό Διάταγμα 79/2017 (ΦΕΚ Τεύχος Α’ 109/01.08.2017), που καθορίζει την οργάνωση και λειτουργία των νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων, τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά από την Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025 έως και την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 2026.

Η περίοδος αυτή αφορά τις εορτές των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και των Θεοφανείων. Έτσι, η τελευταία ημέρα λειτουργίας των σχολείων θα είναι η Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025, ενώ οι μαθητές θα επιστρέψουν στα θρανία την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026.

Τι προβλέπει η νομοθεσία

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Προεδρικού Διατάγματος, τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία δεν λειτουργούν τα Σάββατα, τις Κυριακές, καθώς και σε συγκεκριμένες εθνικές εορτές και περιόδους διακοπών.

Ανάμεσα σε αυτές περιλαμβάνονται η 28η Οκτωβρίου, η 25η Μαρτίου, η Καθαρά Δευτέρα, η 1η Μαΐου, η εορτή του Αγίου Πνεύματος, καθώς και οι διακοπές Χριστουγέννων (24 Δεκεμβρίου έως 7 Ιανουαρίου), οι διακοπές Πάσχα (από τη Μεγάλη Δευτέρα έως και την Παρασκευή της Διακαινησίμου) και οι θερινές διακοπές (22 Ιουνίου έως 31 Αυγούστου).

Επιπλέον, τα σχολεία παραμένουν κλειστά την ημέρα της εορτής του Πολιούχου της περιοχής τους και κατά την τοπική εθνική εορτή.