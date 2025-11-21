Έρευνες πραγματοποιούν οι αστυνομικές και πυροσβεστικές αρχές των Σερρών για την ανεύρεση ενός ηλικιωμένου άνδρα από το χωριό Καλόκαστρο του δήμου Ηράκλειας.

Πρόκειται για έναν 85χρονο ο οποίος έφυγε από το σπίτι του νωρίς το πρωί της Παρασκευής. Η εξαφάνιση του έγινε αντιληπτή αργά το απόγευμα, οπότε ενημερώθηκε η αστυνομία και ξεκίνησαν έρευνες.

Στην έρευνα για τον εντοπισμό του 85χρονου συμμετέχουν αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Νιγρίτας καθώς και ένα πυροσβεστικό όχημα με δύο άνδρες του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Νιγρίτας. Οι έρευνες για τον εντοπισμό του ηλικιωμένου άνδρα θα συνεχιστούν και θα εντατικοποιηθούν αύριο με το πρώτο φως της ημέρας.