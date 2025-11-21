Αύξηση δανεισμού και πρόωρη εξόφληση δανείων από τα Μνημόνια προβλέπει για το 2026 ο Κρατικός Προϋπολογισμός, σύμφωνα με τα στοιχεία που κατέθεσε στη Βουλή ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης.

Ο καθαρός δανεισμός του Δημοσίου αναμένεται να φθάσει τα 13 δισ. ευρώ, έναντι περίπου 8 δισ. ευρώ το 2025. Η αύξηση αυτή οφείλεται στις υψηλότερες ταμειακές ανάγκες, οι οποίες εκτιμώνται στα 30,1 δισ. ευρώ, καθώς και στα ποσά που θα διατεθούν για την πρόωρη αποπληρωμή χρέους. Το 2025 το Δημόσιο είχε διαθέσει περίπου 5,3 δισ. ευρώ για την πρόωρη αποπληρωμή διακρατικών δανείων (GLF), με στόχο αυτά να εξοφληθούν έως το 2031.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Προϋπολογισμού, ο μακροπρόθεσμος δανεισμός για το 2026 θα ανέλθει στα 12,7 δισ. ευρώ, από 11 δισ. ευρώ το 2025. Οι ανάγκες θα καλυφθούν με δανεισμό από τις αγορές και μερική αξιοποίηση του «μαξιλαριού ρευστότητας», ύψους 18,4 δισ. ευρώ. Για σύγκριση, το 2025 χρησιμοποιήθηκαν μόλις 3 δισ. ευρώ από τα διαθέσιμα.

Η στρατηγική δανεισμού του Δημοσίου

Η δανειακή στρατηγική για το 2026 προβλέπει περιορισμένες εκδόσεις, με στόχο τη διατήρηση της συνεχούς παρουσίας του Ελληνικού Δημοσίου στις διεθνείς αγορές. Παράλληλα, επιδιώκεται η παροχή εκδόσεων υψηλής ρευστότητας, η μείωση του κόστους δανεισμού και η ενίσχυση της αξιοπιστίας της χώρας ως εκδότη εντός της Ευρωζώνης.

Παράλληλα, θα αξιοποιηθούν οι ευκαιρίες που προσφέρει το βραχυχρόνιο τμήμα της ευρωπαϊκής καμπύλης αποδόσεων, με στόχο τη βελτίωση της διαχείρισης του χαρτοφυλακίου χρέους. Η πολιτική πρόωρων αποπληρωμών θα συνεχιστεί, με έμφαση στα διμερή δάνεια του επίσημου τομέα, ώστε να αποπληρωθούν μία δεκαετία νωρίτερα – έως το 2031. Στόχος είναι η μείωση του χρέους τόσο ως απόλυτο μέγεθος όσο και ως ποσοστό του ΑΕΠ.

Όπως τόνισε ο κ. Πιερρακάκης, «η πρόωρη αποπληρωμή χρέους ενισχύει τη βιωσιμότητά του, μας δίνει μεγαλύτερη ευελιξία, μειώνει το κόστος δανεισμού και ίσως το πιο σημαντικό, μας επιτρέπει να ανακτούμε την οικονομική κυριαρχία την οποία είχαμε χάσει για πολλά χρόνια».

Μείωση του δημόσιου χρέους

Σε απόλυτα μεγέθη, το Δημόσιο Χρέος της Γενικής Κυβέρνησης αναμένεται να μειωθεί το 2026 κατά 3,5 δισ. ευρώ, φθάνοντας τα 359,3 δισ. ευρώ από 362,8 δισ. ευρώ το 2025.

Για το 2026, τα χρεολύσια για την εξυπηρέτηση του χρέους, συμπεριλαμβανομένων των δανείων του Μνημονίου από τον EFSF, υπολογίζονται σε περίπου 8,5 δισ. ευρώ, έναντι 5,5 δισ. ευρώ το 2025. Παράλληλα, το Δημόσιο Χρέος θα επιβαρυνθεί με 6,7 δισ. ευρώ, από 3,4 δισ. ευρώ το προηγούμενο έτος, ποσό που αφορά δάνεια σε επιχειρήσεις από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης.