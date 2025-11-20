Η χήρα του Τζαμάλ Κασόγκι, του σαουδάραβα δημοσιογράφου που δολοφονήθηκε το 2018 από πράκτορες του Ριάντ, δήλωσε «σοκαρισμένη» από τη συνάντηση του Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο και από το γεγονός ότι ο αμερικανός πρόεδρος έσπευσε να υπερασπιστεί τον πρίγκιπα διάδοχο.

«Με σόκαρε πολύ (…) απογοητεύτηκα», ανέφερε η Χανάν Ελάτρ Κασόγκι στο Γαλλικό Πρακτορείο, εκτιμώντας ότι ο πρόεδρος Τραμπ φάνηκε «ανενημέρωτος» για την υπόθεση του δολοφονημένου αρθρογράφου.

Η ίδια τόνισε ότι «ο Τζαμάλ Κασόγκι ήταν σταθερός, γενναίος, διαφανής κι επαγγελματίας δημοσιογράφος», αντικρούοντας τη δήλωση του Ρεπουμπλικανού ηγέτη πως επρόκειτο για «εξαιρετικά αμφιλεγόμενη» προσωπικότητα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ υπερασπίστηκε σθεναρά τον σαουδάραβα πρίγκιπα διάδοχο, ο οποίος έγινε δεκτός με όλες τις τιμές στον Λευκό Οίκο, διαβεβαιώνοντας ότι «δεν ήταν ενήμερος για τίποτα». Οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες, ωστόσο, είχαν χαρακτηρίσει τον Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν άμεσα υπεύθυνο για τη δολοφονία.

Η κ. Κασόγκι υπογράμμισε ότι «τη σόκαρε» και η στάση του προέδρου απέναντι στη δημοσιογράφο που έθεσε ερώτηση για την υπόθεση, λέγοντας πως «ήταν σαν να μιλούσαν για κάποιον άλλο».

Η δολοφονία και οι εκκλήσεις για δικαιοσύνη

Ο Τζαμάλ Κασόγκι, μόνιμος κάτοικος ΗΠΑ και επικριτής του πρίγκιπα διαδόχου μετά από χρόνια στενών σχέσεων με τη σαουδαραβική αυλή, δολοφονήθηκε στο προξενείο της Σαουδικής Αραβίας στην Κωνσταντινούπολη από ομάδα πρακτόρων που στάλθηκαν από το Ριάντ. Το πτώμα του, το οποίο διαμελίστηκε, δεν βρέθηκε ποτέ.

Η χήρα του δημοσιογράφου, στον οποίο είχε χορηγηθεί πολιτικό άσυλο στις ΗΠΑ, επιβεβαίωσε ότι είχε αποστείλει επιστολή στον αμερικανό πρόεδρο πριν από την επίσκεψη του Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, ζητώντας τη συνδρομή του για την αποκατάσταση της μνήμης του συζύγου της. Δεν έλαβε καμία απάντηση.

Σε μήνυμά της μέσω X, η Ελάτρ Κασόγκι κάλεσε τον πρίγκιπα διάδοχο να τη συναντήσει «για να μου ζητήσει συγγνώμη και να μου προσφέρει αποκατάσταση για τον φόνο του συζύγου μου», μετά τη δήλωσή του ότι η δολοφονία ήταν «τεράστιο λάθος». Μέχρι στιγμής, όπως είπε, δεν έχει λάβει καμία απάντηση.

Η ίδια επανέλαβε ότι επιθυμεί «να βρεθούν τα λείψανα» του συζύγου της, ώστε «να ταφεί με αξιοπρέπεια», αλλά και να υπάρξει «επίσημη συγγνώμη και οικονομική αποκατάσταση».

Η στάση της Ουάσιγκτον

Αναφερόμενη στη μεγαλοπρεπή υποδοχή που επιφύλαξε η Ουάσιγκτον στον Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, ο οποίος υπέγραψε συμφωνίες τεράστιας οικονομικής αξίας, η χήρα του δημοσιογράφου σημείωσε ότι ο σύζυγός της, «αν ήταν εκεί, θα ήταν πολύ ευτυχής».

Ωστόσο, πρόσθεσε ότι «απογοητεύομαι πολύ που βλέπω την Αμερική να αποκηρύσσει τις αξίες της, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία».