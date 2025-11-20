Τα αμερικανικά Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών (CDC) επικαιροποίησαν τον ιστότοπό τους την Τετάρτη, δηλώνοντας ότι οι ισχυρισμοί πως τα εμβόλια δεν προκαλούν αυτισμό «δεν βασίζονται σε στοιχεία».

Ο αμερικανός υπουργός Υγείας και Ανθρώπινων Υπηρεσιών Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ, γνωστός για τον σκεπτικισμό του απέναντι στα εμβόλια, καθώς και ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, έχουν κατά καιρούς προωθήσει τη θεωρία ότι τα παιδικά εμβόλια συνδέονται με τον αυτισμό — μια θέση που αντιβαίνει στα επιστημονικά δεδομένα. Μέχρι πρόσφατα, ο ιστότοπος των CDC ανέφερε πως «μελέτες έχουν δείξει ότι δεν υπάρχει σχέση ανάμεσα στον εμβολιασμό και την εμφάνιση διαταραχής του φάσματος του αυτισμού».

Από το βράδυ της Τετάρτης, στην ανανεωμένη σελίδα της υπηρεσίας αναγράφεται: «Ο ισχυρισμός ότι ‘τα εμβόλια δεν προκαλούν αυτισμό’ είναι ένας ισχυρισμός που δεν βασίζεται σε στοιχεία, επειδή μελέτες δεν έχουν αποκλείσει την πιθανότητα τα παιδικά εμβόλια να προκαλούν αυτισμό». Επισημαίνεται επίσης ότι οι υγειονομικές αρχές «έχουν αγνοήσει» μελέτες που υποστηρίζουν την ύπαρξη συσχέτισης.

Παρά τις αλλαγές, η υπηρεσία διατήρησε την επικεφαλίδα «Τα εμβόλια δεν προκαλούν αυτισμό», εξηγώντας ότι η απόφαση αυτή ελήφθη ύστερα από συνεννόηση με τον γερουσιαστή Μπιλ Κάσιντι, πρόεδρο της Επιτροπής Υγείας, Παιδείας, Εργασίας και Συντάξεων της αμερικανικής Γερουσίας.

Η αντιεμβολιαστική οργάνωση Children’s Health Defense, της οποίας ηγείτο παλαιότερα ο Κένεντι, χαιρέτισε την αλλαγή στον ιστότοπο των CDC, σημειώνοντας στο X ότι «τα CDC αρχίζουν να παραδέχονται την αλήθεια σχετικά με αυτή την ασθένεια που πλήττει εκατομμύρια».

Ο Κένεντι συνεχίζει να υποστηρίζει τη σύνδεση των εμβολίων με τον αυτισμό και επιδιώκει την αναθεώρηση της πολιτικής ανοσοποίησης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Τραμπ, από την πλευρά του, έχει επίσης συνδέσει τον αυτισμό με τη λήψη του παυσίπονου Tylenol από εγκύους — ισχυρισμός που, σύμφωνα με τους ειδικούς, δεν στηρίζεται σε επιστημονικά δεδομένα.