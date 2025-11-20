Με τα γνωστά προβλήματα και δίχως νέα απρόοπτα μπήκε στην τελική ευθεία η προετοιμασία του Άρη για το ντέρμπι της επόμενης Κυριακής (23/11) με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια

Το δυσάρεστο για τον Μανόλο Χιμένεθ ήταν ότι ο Χάμζα Μεντίλ δεν μπήκε ούτε σήμερα σε φουλ ρυθμούς και έτσι μειώνονται οι πιθανότητές του για να ακολουθήσει την ομάδα στην Αθήνα το επόμενο Σάββατο.

Ο Χιμένεθ ήδη τσεκάρει τις εναλλακτικές του για το αριστερό άκρο της άμυνας, θέση την οποία διεκδικούν οι Νοά Φαντιγκά και Μάρτιν Φρίντεκ.

Ο Τάσος Δώνης συνέχισε το ατομικό, ενώ οι Γκαμπριέλ Μισεουί, Φρέντρικ Γένσεν και Τίνο Καντεβέρε έκαναν θεραπεία και ατομικό.