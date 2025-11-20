Ο πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ και του Σωματείου Εργαζομένων του νοσοκομείου «Αττικόν», Γιώργος Σιδέρης, επισκέφθηκε τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνο Τζαβέλλα, προκειμένου να γνωστοποιήσει την κατάθεση μηνυτήριας αναφοράς εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΙΝΑΠ για τα ράντζα στο «Αττικόν».

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ένωσης Ιατρών Νοσοκομείων Αθήνας Πειραιά, «η τραγική κατάσταση που επικρατεί στο νοσοκομείο τα τελευταία χρόνια, με 100 έως 150 ράντζα μετά από κάθε γενική εφημερία, προκαλεί επικίνδυνες συνθήκες για την ασφάλεια των ασθενών και την αξιοπρεπή τους νοσηλεία».

Η ΕΙΝΑΠ επισημαίνει ακόμη ότι «δημιουργούνται αφόρητες συνθήκες εντατικής εργασίας, οι οποίες προκαλούν προβλήματα στην άσκηση των καθηκόντων του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού», ζητώντας την άμεση παρέμβαση της Δικαιοσύνης για την αντιμετώπιση της κατάστασης.