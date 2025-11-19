Ρωσικό κατασκοπευτικό πλοίο εντοπίστηκε στα όρια των βρετανικών χωρικών υδάτων, ανακοίνωσε ο Βρετανός υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι κατά την ομιλία του στην Ντάουνινγκ Στριτ, στέλνοντας σαφές μήνυμα προς τον Βλαντίμιρ Πούτιν ότι «η Βρετανία είναι έτοιμη».

Σύμφωνα με τον Χίλι, το πλοίο Yantar έχει εισέλθει τις τελευταίες εβδομάδες στα ευρύτερα ύδατα του Ηνωμένου Βασιλείου, βόρεια της Σκωτίας. Όπως εξήγησε, πρόκειται για σκάφος σχεδιασμένο για τη συλλογή πληροφοριών και τη χαρτογράφηση των υποθαλάσσιων καλωδίων της χώρας.

Ο υπουργός αποκάλυψε ότι φρεγάτα του Βασιλικού Ναυτικού και αεροσκάφη της RAF παρακολουθούν στενά τις κινήσεις του πλοίου, το οποίο φέρεται να κατεύθυνε λέιζερ προς τους πιλότους. «Αυτή η ρωσική ενέργεια είναι εξαιρετικά επικίνδυνη και είναι η δεύτερη φορά φέτος που το Yantar προσεγγίζει τα βρετανικά ύδατα», σημείωσε.

«Το μήνυμά μου προς τη Ρωσία και τον Πούτιν είναι σαφές: σας βλέπουμε, γνωρίζουμε τι κάνετε και, αν το Yantar κινηθεί νότια αυτή την εβδομάδα, είμαστε έτοιμοι», πρόσθεσε ο Χίλι.

Ανησυχία για τις ρωσικές κινήσεις και τις κυβερνοεπιθέσεις

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου για το επίπεδο της απειλής, ο υπουργός Άμυνας τόνισε ότι η παρουσία του πλοίου αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου ρωσικού προγράμματος υπό τη Γενική Διεύθυνση Ερευνών Βαθέων Θαλασσών, που έχει τη δυνατότητα τόσο για επιτήρηση σε καιρό ειρήνης όσο και για σαμποτάζ σε περίοδο σύγκρουσης.

«Παρακολουθούμε κάθε φορά που εισέρχεται στα βρετανικά ύδατα, το αποτρέπουμε και στέλνουμε το μήνυμα ότι είμαστε έτοιμοι – πάντα σε συνεργασία με τους συμμάχους μας», υπογράμμισε. «Δεν θα ανεχθούμε καμία απειλή στις ζωτικές υποθαλάσσιες υποδομές του βρετανικού λαού», συμπλήρωσε.

Ο Χίλι αναφέρθηκε επίσης στις αυξανόμενες κυβερνοεπιθέσεις κατά των αμυντικών συστημάτων και στη γενικότερη «επιθετικότητα» της Ρωσίας απέναντι στο ΝΑΤΟ. Όπως είπε, η ενίσχυση των αμυντικών δαπανών αντανακλά τη «νέα εποχή απειλής» που διανύει η χώρα.

«Το Εργατικό Κόμμα είναι το κόμμα της άμυνας»

Στο πολιτικό σκέλος της ομιλίας του, ο υπουργός υποστήριξε ότι η κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε ιστορική αύξηση των αμυντικών επενδύσεων, επισημαίνοντας πως «η εθνική ασφάλεια δεν είναι δωρεάν». Παράλληλα, κατηγόρησε τους Συντηρητικούς για «υπονόμευση της άμυνας» και «εσκεμμένες αποφάσεις λιτότητας» που οδήγησαν σε μείωση των στρατιωτικών δαπανών κατά 20% και σε αριθμό στρατιωτών «χαμηλότερο από την εποχή του Ναπολέοντα».

Ο Χίλι ανέφερε ότι η Εργατική κυβέρνηση έχει ήδη εγκρίνει τη μεγαλύτερη αύξηση αμυντικών δαπανών από το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, βελτιώνει τις συνθήκες στέγασης των ενόπλων δυνάμεων και προχωρά σε Στρατηγική Αμυντική Αναθεώρηση για τον μελλοντικό σχεδιασμό της άμυνας.

Ανακοίνωσε επίσης πρόγραμμα κατασκευής νέων εργοστασίων παραγωγής πυρομαχικών και εκρηκτικών, ύψους 1,5 δισ. λιρών, που θα δημιουργήσει 1.000 νέες θέσεις εργασίας. «Η επένδυση αυτή αποτελεί διπλό κέρδος για την ασφάλεια και την οικονομία μας», δήλωσε, προσθέτοντας ότι η Βρετανία «ηγείται πολιτικά, στρατιωτικά και βιομηχανικά» εντός της Ευρώπης.

Κλείνοντας, επιτέθηκε στα υπόλοιπα κόμματα, λέγοντας ότι «οι Συντηρητικοί θα περικόψουν ξανά την άμυνα, οι Πράσινοι θέλουν αποχώρηση από το ΝΑΤΟ, το SNP απορρίπτει τη σκωτσέζικη αμυντική βιομηχανία, ενώ ο Νάιτζελ Φάρατζ είναι επιεικής με τον Πούτιν και αδύναμος στο ΝΑΤΟ». «Το Εργατικό Κόμμα είναι το κόμμα της άμυνας», κατέληξε.

«Νέα εποχή απειλής» για τη Βρετανία

Ο Χίλι προειδοποίησε ότι «ο κόσμος αλλάζει, γίνεται λιγότερο προβλέψιμος και πιο επικίνδυνος». Αναφέρθηκε σε σειρά διεθνών συγκρούσεων – από τον πόλεμο Ισραήλ-Ιράν και την ένταση Ινδίας-Πακιστάν, έως τις κατασκοπευτικές δραστηριότητες της Κίνας και την κλιμάκωση του πολέμου του Πούτιν στην Ουκρανία.

«Μόνο τον τελευταίο χρόνο», είπε, «τα ευρωπαϊκά εναέρια σύνορα έχουν πληγεί από επιθέσεις με drones, οι ρωσικές εισβολές στον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ έχουν διπλασιαστεί και σημειώθηκαν 90.000 κυβερνοεπιθέσεις στο βρετανικό αμυντικό σύστημα». Ο υπουργός χαρακτήρισε την περίοδο αυτή «μια νέα εποχή απειλής που απαιτεί μια νέα εποχή άμυνας – μια εποχή σκληρής ισχύος».