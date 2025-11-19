Η Ελληνική Αστυνομία συμμετείχε σε ευρωπαϊκή επιχείρηση για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος κατά της ιδιοκτησίας, με την κωδική ονομασία «Joint Action Day (JAD) Mobile 8», σύμφωνα με ανακοίνωση των αρχών.

Η δράση πραγματοποιήθηκε από τις 20 έως τις 31 Οκτωβρίου 2025 στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής προτεραιότητας «Empact». Τον συντονισμό είχε η FRONTEX, σε συνεργασία με τις ελληνικές, γερμανικές, ισπανικές και πολωνικές αστυνομικές αρχές.

Από ελληνικής πλευράς, τη συμμετοχή ανέλαβε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και ειδικότερα το Τμήμα Εγκλημάτων κατά της Ιδιοκτησίας, με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Αττικής. Στόχος της επιχείρησης ήταν η αντιμετώπιση κυκλωμάτων που δραστηριοποιούνται σε κλοπές και παραποίηση οχημάτων.

Ευρεία ευρωπαϊκή συνεργασία

Η επιχείρηση εντάχθηκε σε κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο δράσης, με τη συμμετοχή αστυνομικών δυνάμεων από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως η Αυστρία, η Βουλγαρία, η Κροατία, η Τσεχία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, η Λετονία, η Λιθουανία, η Ολλανδία, η Πολωνία, η Πορτογαλία, η Ρουμανία, η Ισπανία και η Σουηδία.

Παράλληλα, έλαβαν μέρος και τρίτες χώρες, μεταξύ των οποίων η Αλβανία, το Κόσοβο, η Μολδαβία, το Μαυροβούνιο, η Βόρεια Μακεδονία, η Σερβία και η Ελβετία, καθώς και οι διεθνείς οργανισμοί EUROPOL και INTERPOL.

Αποτελέσματα των ελέγχων στην Ελλάδα

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένοι έλεγχοι οχημάτων και ατόμων τόσο στα εξωτερικά σύνορα όσο και στο εσωτερικό της χώρας. Οι επιχειρήσεις έγιναν σε περιοχές όπως η Αττική, η Θεσσαλονίκη, το Κιλκίς, η Φθιώτιδα, η Θράκη και οι Σέρρες, καθώς και στα συνοριακά περάσματα Μέρτζανη, Κρυσταλλοπηγής και Κακαβιάς.

Στο πλαίσιο των ελέγχων εντοπίστηκαν συνολικά 231 κλεμμένα και πλαστογραφημένα οχήματα, αριθμός αυξημένος κατά 57 σε σχέση με την περσινή αντίστοιχη δράση. Ελέγχθηκαν 6.548 οχήματα, δηλαδή 1.263 περισσότερα από το προηγούμενο έτος.

Επιπλέον, συνελήφθησαν 84 παράτυποι μετανάστες διαφόρων εθνικοτήτων και 21 διακινητές, ενώ κατασχέθηκαν ναρκωτικές ουσίες συνολικού βάρους 199,56 γραμμαρίων.

Ευρωπαϊκός απολογισμός

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η δράση οδήγησε στον εντοπισμό 462 κλεμμένων και πλαστογραφημένων οχημάτων, αριθμός αυξημένος κατά 232 σε σχέση με την περσινή επιχείρηση. Τα αποτελέσματα θεωρούνται ιδιαίτερα θετικά, επιβεβαιώνοντας τη σημασία της διεθνούς συνεργασίας στην αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος.