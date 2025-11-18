ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Η βρετανική υπηρεσία αντικατασκοπείας MI5 προειδοποίησε τα μέλη του κοινοβουλίου για απόπειρες κινεζικής κατασκοπείας και στρατολόγησης.

Η κινεζική πρεσβεία στη Βρετανία απέρριψε τις κατηγορίες ως «αποκυήματα της φαντασίας» και τις χαρακτήρισε «κακόβουλες συκοφαντίες».

Οι βρετανικές αρχές αναφέρουν ότι Κινέζοι παράγοντες χρησιμοποιούν μέσα κοινωνικής δικτύωσης και επαφές μέσω LinkedIn για να προσεγγίσουν και να συλλέξουν πληροφορίες από Βρετανούς αξιωματούχους.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Έντονη αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει ανάμεσα στο Λονδίνο και το Πεκίνο, μετά τις τελευταίες προειδοποιήσεις της βρετανικής υπηρεσίας πληροφοριών MI5 προς τα μέλη του κοινοβουλίου σχετικά με κινεζικές προσπάθειες κατασκοπείας και στρατολόγησης.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργού Ασφαλείας, Νταν Τζάρβις, η MI5 εξέδωσε ειδοποίηση με στόχο να προστατευθούν οι δημοκρατικοί θεσμοί του Ηνωμένου Βασιλείου από ξένες παρεμβάσεις. Ο Τζάρβις υπογράμμισε πως η εθνική ασφάλεια παραμένει βασική προτεραιότητα, ενώ η βρετανική κυβέρνηση εξετάζει και το ενδεχόμενο έγκρισης του σχεδίου για νέα κινεζική πρεσβεία στο Λονδίνο.

Απαντώντας στις κατηγορίες, εκπρόσωπος της κινεζικής πρεσβείας χαρακτήρισε τους ισχυρισμούς του Ηνωμένου Βασιλείου ως «αποκυήματα της φαντασίας» και «κακόβουλες συκοφαντίες», καταδικάζοντας τις βρετανικές ενέργειες ως απαράδεκτες.

Η ανησυχία εντός του βρετανικού κοινοβουλίου εντείνεται, με τον πρόεδρο της Βουλής των Κοινοτήτων, Λίντσεϊ Χόιλ, να δηλώνει ότι το κινεζικό υπουργείο Κρατικής Ασφάλειας επιδιώκει συστηματικά επαφές με άτομα που σχετίζονται με το πολιτικό σύστημα της Βρετανίας. Οι βρετανικές υπηρεσίες ασφαλείας διακινούν ενημερώσεις για να προειδοποιήσουν τόσο τη Βουλή των Κοινοτήτων όσο και τη Βουλή των Λόρδων για την κλιμακούμενη απειλή.

Ειδικότερα, έχει επισημανθεί ότι Κινέζοι πράκτορες αξιοποιούν επαγγελματικούς ιστότοπους, όπως το LinkedIn, αλλά και άλλες μεθόδους, για την προσέγγιση και στρατολόγηση Βρετανών αξιωματούχων ή συμβούλων που ενδέχεται να έχουν πρόσβαση σε ευαίσθητες πληροφορίες.