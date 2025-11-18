Μερικές μέρες ακόμα πριν ο Άρης μπει ξανά στον…στίβο του πρωταθλήματος και σε έναν κύκλο έξι αγώνων… φωτιά μέχρι τα Χριστούγεννα. Ματς -μεταξύ των οποίων τέσσερα ντέρμπι- τα οποία σε μεγάλο βαθμό θα κρίνουν τη συνέχεια της ομάδας από το νέο έτος σε πρωτάθλημα και Κύπελλο.

Ένα βάρος με το οποίο άπαντες επέστρεψαν χθες στις προπονήσεις, Ένα βάρος και μία ευθύνη με τα οποία καλούνται να πορευτούν προπονητής και παίκτες, με τους τελευταίους να βρίσκονται προ των ευθυνών τους. Και αν δεν το είχαν καταλάβει, φρόντισε για αυτό ο Ρούμπεν Ρέγες τις προηγούμενες μέρες, τονίζοντας σε όλους την ανάγκη να βγουν μπροστά.

Ο κύκλος επαφών του Ισπανού τεχνικού διευθυντή περιελάμβανε αρκετές συνομιλίες και κυρίως με τους παίκτες – κλειδιά! Μορόν, Μόντσου, Φαμπιάνο και φυσικά τον Κάρλες Πέρεθ, ο οποίος ακόμα δεν πρόλαβε να δείξει πράγματα μετά τους δύο σοβαρούς τραυματισμούς τους οποίους πέρασε.

Ο Ισπανός μεσοεπιθετικός ετοιμάζεται εν όψει ΑΕΚ ώστε να πάρει ξανά φανέλα βασικού μετά από περίπου τρεις μήνες. Ένας παίκτης για τον οποίο στον Άρη περιμένουν να μπει και να ηγηθεί της… πολύπαθης επίθεσης, δίνοντας ουσιαστικές λύσεις στη δημιουργία και στο σκοράρισμα.

Τόσο από τον Πέρεθ όσο και από τους υπόλοιπους, ο Ρέγες απαίτησε -ουσιαστικά- να κάνουν… ένα βήμα μπροστά. Να βγουν στο προσκήνιο με την προσωπικότητα και την ποιότητα που διαθέτουν, για να συμβάλλουν στην αντίδραση της ομάδας και να τη βοηθήσουν να βγει από την αγωνιστική κρίση στην οποία έχει βυθιστεί το τελευταίο δίμηνο.