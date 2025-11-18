Ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης (ΕΣΘ) ενημερώνει για τη δυνατότητα προαιρετικής λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων την τελευταία Κυριακή του Νοεμβρίου, δηλαδή στις 30 Νοεμβρίου 2025.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΕΣΘ, «η Κυριακή μετά την Black Friday (δηλαδή της ημέρας που εθιμικά έχει καθιερωθεί ως ημέρα προσφορών και φέτος συμπίπτει με την 28-11-2025) δίνει στους καταστηματάρχες την ευκαιρία να αυξήσουν τις πωλήσεις τους, εκμεταλλευόμενοι τη ζήτηση που θα έχει δημιουργηθεί».

Ο Σύλλογος προτείνει το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων της Θεσσαλονίκης για την Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025 να είναι από τις 11 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα, δίνοντας στους καταναλωτές τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους σε εορταστικό κλίμα και με προσφορές που θα συνεχιστούν μετά τη Black Friday.