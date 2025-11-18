Σοβαρό τροχαίο με εγκατάλειψη σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Τρίτης (18/11) στη Θεσσαλονίκη στο 7ο χιλιόμετρο του παράδρομου προς Καβάλα.

Ένας άνδρας και μία γυναίκα παρασύρθηκαν από φορτηγό στον δρόμο Θεσσαλονίκης – Καβάλας, στον παράδρομο του ΤΙΤΑΝ.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο οδηγός του οχήματος εγκατέλειψε τον τόπο του ατυχήματος και αναζητείται.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που παρέλαβε τους δύο τραυματίες και τους μετέφερε στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου».

Το περιστατικό συνέβη, γύρω στις 7 το πρωί, στο ρεύμα προς Καβάλα. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως το αυτοκίνητο των τραυματιών ακινητοποιήθηκε στο σημείο λόγω βλάβης. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο άνδρας, ο οποίος φέρει πιο σοβαρά τραύματα, είχε βγει από το όχημα και κινείτο πεζός.