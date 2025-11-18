Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης (18/11) στο Τυμπάκι στην Κρήτη, όταν ένας 61χρονος από το Πακιστάν τραυματίστηκε από πυροβολισμό την ώρα που κοιμόταν. Το συμβάν, που έγινε περίπου στις 5 το πρωί, έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση στην περιοχή. Ο δράστης φέρεται να πυροβόλησε από το παράθυρο, με αποτέλεσμα ο 61χρονος να δεχθεί σκάγια στο χέρι και την πλάτη.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Μοιρών για τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια διακομίστηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, συνοδεία γιατρού, όπου του παρασχέθηκε η απαραίτητη ιατρική φροντίδα. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο, σύμφωνα με το neakriri.gr.

Η Αστυνομία έσπευσε άμεσα στο σημείο και εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί τα κίνητρα ούτε οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού. Μεταξύ των σεναρίων που εξετάζονται είναι και το ενδεχόμενο ο δράστης να πυροβόλησε με καραμπίνα από κοντινή απόσταση, με τα σκάγια να διαπερνούν το τζάμι και να τραυματίζουν τον 61χρονο.