Για να φτιάξεις αφράτα και μελωμένα μελομακάρονα με το σωστό σιρόπιασμα, δες εδώ όλα τα μυστικά από την Αργυρώ Μπαρμπαρίγου. Το μόνο που έχεις να κάνεις να ακολουθήσεις τις συμβουλές της!
Εκτέλεση
- Κοσκινίζουμε πρώτα το αλεύρι και το μπέικιν πάουντερ σε μπολ. Τα αφήνουμε στην άκρη.
- Σε άλλο μπολ βάζουμε το ελαιόλαδο, το ηλιέλαιο, το κονιάκ, τη ζάχαρη, την κανέλα, το γαρίφαλο, το ξύσμα πορτοκαλιού.
- Με σύρμα τα ανακατεύουμε καλά να διαλυθεί και να λιώσει η ζάχαρη.
- Διαλύουμε τη μαγειρική σόδα στο χυμό πορτοκαλιού, ανακατεύουμε να αρχίσει η αντίδραση και τη ρίχνουμε στο μείγμα.
- Ανακατεύουμε με το σύρμα τα υλικά.
- Τέλος ρίχνουμε μέσα το αλεύρι σταδιακά και ανακατεύουμε στην αρχή με το σύρμα. Όταν αρχίσει και σφίγγει, αναδιπλώνουμε με το χέρι απαλά.
- Δεν την παιδεύουμε για πολύ ώρα αν θέλουμε να βγουν αφράτα ώστε να ρουφήξουν σωστά το σιρόπι.
- Πρέπει να είναι αφράτη λαδερή και απαλή.
- Παίρνουμε ένα κομμάτι σε μέγεθος καρυδιού και ξεκινάμε να τα πλάθουμε. Τα αραδιάζουμε στο ταψί αραιά μεταξύ τους.
- Ελαφρά πατάμε με πιρούνι την επιφάνεια τους και κάνουμε σχέδια και τρυπούλες. Αυτό θα βοηθήσει να ρουφήξουν σωστά το σιρόπι αφού ψηθούν.
- Αφού πλάσουμε τα δυο πρώτα ταψιά, τα βάζουμε στο φούρνο.
- Ψήνουμε σε καλά προθερμασμένο φούρνο στη μεσαία σχάρα στον αέρα για περίπου 25΄ στους 160 ºC.
- Είναι έτοιμα όταν ροδίσουν καλά και γίνουν τραγανά. Άλλωστε η μυρωδιά τους θα σας σπάσει τη μύτη και τότε θα καταλάβετε ότι είναι έτοιμα.
- Τα αφήνουμε να κρυώσουν τελείως. Εγώ φτιάχνω μεγάλες ποσότητες κάθε χρόνο και τα σιροπιάζω λίγα λίγα όποτε τελειώνουν.
Σιρόπι
- Βάζουμε το μέλι και τα υπόλοιπα υλικά σε κατσαρόλα και από την ώρα που θα πάρουν βράση, βράζουμε 3΄.
- Ξαφρίζουμε τον αφρό που σχηματίζεται στην επιφάνεια.
- Αφού βράσει το σιρόπι το αφήνουμε σε χαμηλή θερμοκρασία. Η ένταση της εστίας να είναι στο 1 ή στο 2, ίσα που να τρέμει και να σιγοβράζει.
- Βουτάμε τα μελομακάρονα, λίγα λίγα κάθε φορά και τα αφήνουμε για περίπου 20 δευτερόλεπτα από κάθε πλευρά.
- Έτσι μελώνουν σωστά, παραμένουν μελωμένα και αφράτα και στο στόμα διαλύονται χωρίς να είναι βαριά σκληρά και να στάζουν
- Αν τα θέλετε πιο πολύ σιροπιασμένα, απλώστε τα όλα κοντά κοντά σε ένα ταψί και περιχύστε τα σιγά σιγά.
- Αφήστε να τραβήξουν το σιρόπι και να ποτίσουν καλά.
- Στο τέλος που είναι ζεστά τα πασπαλίζουμε με φυστίκι Αιγίνης ψιλοκομμένο ή καρύδι.
- Σε πολλές περιοχές πασπαλίζουν με καβουρδισμένο σουσάμι και καρύδι.
Tips
- Αν έχετε χρόνο, αφήστε τη ζύμη σκεπασμένη για 15 λεπτά στον πάγκο. Όσο περισσότερο ξεκουράζεται, τόσο πιο εύκολα θα πλάθεται.
- Το ταψί δεν χρειάζεται αντικολλητικό χαρτί, καθώς η ζύμη είναι αρκετά λιπαρή και δεν κολλάει.
- Χρησιμοποιήστε αλεύρι για όλες τις χρήσεις, καλά κοσκινισμένο.
- Ανακατέψτε τα υγρά υλικά και αφήστε τη ζάχαρη να μουσκέψει. Χτυπήστε καλά με το λάδι για αφράτη ζύμη και τραγανή, μπισκοτένια υφή.
- Μην ζυμώνετε πολύ μόλις μαζευτεί σε μπάλα. Η ζύμη πρέπει να είναι απαλή, λαδερή και να πλάθεται σαν μαλακή πλαστελίνη.
- Μελώνετε τμηματικά: Αν φτιάξετε μεγάλη δόση, μελώστε τα σε δόσεις για καλύτερο αποτέλεσμα.
- Ψήσιμο: Προθερμάνετε τον φούρνο στους 160ºC με αέρα. Ψήστε περίπου 25 λεπτά, περιστρέφοντας τα ταψιά στα μισά, μέχρι να φουσκώσουν, να ροδίσουν ομοιόμορφα και να ξεκολλούν εύκολα από το ταψί.
- Σημείωση: Τα μεγάλα και χοντρά μελομακάρονα χρειάζονται λίγο περισσότερο χρόνο για να ψηθούν σωστά.
- Τα ψημένα μελομακάρονα τα διατηρώ μέσα σε μεγάλο αεροστεγές κουτί και τα στρώνω σειρά σειρά με αντικολλητικό χαρτί ενδιάμεσα για να μην τρίβονται.