H Skoda αλλάζει τον χάρτη της ηλεκτροκίνησης με νέα μοντέλα που μπαίνουν στην καρδιά της νέας εποχής. Προσφάτως, η φίρμα παρουσίασε το νέο Epiq, μοντέλο που έχει «επιθετικές» προθέσεις στην κατηγορία του που κατακλύζεται από έντονο ανταγωνισμό. Εκ πρώτης όψεως, το νέο μοντέλο είναι άνετο, αμιγώς ηλεκτρικό και έχει κόμπακτ διαστάσεις. Ειδικότερα, το νέο Epiq έχει μήκος 4,1 μέτρα, αυτονομία έως 425 χιλιόμετρα και ένα πλούσιο πακέτο τεχνολογίας ταμένο στις ανάγκες του οδηγού. Κοινώς, το Epiq τα έχει όλα. Συνδυάζει πρακτικότητα, σχεδιαστική καθαρότητα και τεχνολογία αιχμής σε μια προσιτή πρόταση για την καθημερινή ζωή.

Η παραγωγή του Epiq θα πραγματοποιηθεί στο εργοστάσιο της Volkswagen Navarra στην Ισπανία, στο πλαίσιο της συνεργασίας του Brand Group Core για την ανάπτυξη της οικογένειας ηλεκτρικών αστικών οχημάτων (EUCF). Η έκδοση παραγωγής θα τοποθετηθεί κάτω από το Elroq, ως το πιο προσιτό ηλεκτρικό SUV της Skoda, ανοίγοντας τον δρόμο για μια νέα γενιά προσιτών EVs που «εκδημοκρατίζουν» την ηλεκτρική τεχνολογία.

Πρόκειται για το πρώτο μοντέλο που υιοθετεί πλήρως τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Modern Solid, ενώ θα αποτελέσει το entry μοντέλο στη νέα εποχή ηλεκτροκίνησης της Skoda — φέρνοντας τη βιώσιμη τεχνολογία πιο κοντά από ποτέ στους οδηγούς.

Το εσωτερικό του Epiq διακρίνεται για τον μινιμαλισμό και την εργονομία του. Έχει έντονο στο στοιχειό της χρηστικότητας, με Simply Clever λύσεις αποθήκευσης, ασύρματη φόρτιση συσκευών και φυσικά κουμπιά συνδυασμένα με απτικά χειριστήρια. Η νέα αρχιτεκτονική «Mobile First» φέρνει τη συνδεσιμότητα στο επίκεντρο, δημιουργώντας ένα καθαρό, λειτουργικό περιβάλλον για οδηγούς που ζουν σε ρυθμούς σύγχρονου lifestyle.

Φιλοξενεί άνετα πέντε επιβάτες, προσφέρει 475 λίτρα χώρο αποσκευών και αυτονομία έως 425 χιλιόμετρα. Είναι ιδανικό για αστικές μετακινήσεις αλλά και για αποδράσεις εκτός πόλης και συνδυάζει πρακτικότητα, οικονομία και οδηγική άνεση. «Το Epiq προσφέρει μια καθαρή ματιά στο επόμενο κεφάλαιο της αμιγώς ηλεκτρικής μας γκάμας. Ενσωματώνει την ουσία της Skoda: μοντέρνο, στιβαρό σχεδιασμό, ευρύχωρο εσωτερικό σε συμπαγές αποτύπωμα και Simply Clever λεπτομέρειες που κάνουν την καθημερινότητα πιο εύκολη. Και όλα αυτά, σε μια πραγματικά ελκυστική τιμή. Με το Epiq, κάνουμε την ηλεκτροκίνηση πιο ανθρώπινη, πιο απλή και πιο συναρπαστική από ποτέ.» ανέφερε στέλεχος της Skoda. Η έκδοση παραγωγής του Skoda Epiq αναμένεται να κάνει την παγκόσμια πρεμιέρα της στα μέσα του 2026.