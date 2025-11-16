Ο γιορτές πλησιάζουν, ο κόσμος στολίζει και ο Άρης ετοιμάζετι να επιστρέψει μετά τη διακοπή για να αποφύγει… τον εφιάλτη πριν τα Χριστούγεννα. Αυτό που θα ζήσει, δηλαδή, εάν δεν σταθεί στο ύψος του για τα έξι παιχνίδια που έχει μπροστά του μέχρι την παύση του πρωταθλήματος για τις γιορτές. Και τι παιχνίδια…

Τέσσερα ντέρμπι σε έξι αγώνες. Τα δύο από αυτά με τον ΠΑΟΚ! Ένα στην Τούμπα για το πρωτάθλημα και ένα για το Κύπελλο στο «Κλεάνθης Βικελίδης» για το Κύπελλο! ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ΑΕΛ Novibet και Αστέρας Τρίπολης συμπληρώνουν ένα… παζλ αγώνων στους οποίους ο Άρης καλείται να σηκώσει κεφάλι ώστε να βγει από την αγωνιστική κρίση στην οποία βρίσκεται.

Η αρχή γίνεται, μάλιστα, την επόμενη εβδομάδα με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ένα ιδιαίτερο παιχνίδι για τον Μανόλο Χιμένεθ, ο οποίος ωστόσο θα πρέπει να βάλει στην άκρη το συναίσθημα και να προσπαθήσει να…πληγώσει την αγαπημένη του Ένωση.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του Άρη μέχρι τα Χριστούγεννα:

23/11 ΑΕΚ-Άρης

29/11 Αρης -ΑΕΛ Novibet

03/12 Αρης-ΠΑΟΚ

07/12 ΠΑΟΚ-Αρης

14/12 Αρης-Ολυμπιακός

20/12 Αστέρας Τρίπολης-Αρης

Οι Θεσσαλονικείς έχουν ένα πλεονέκτημα με τα τέσσερα ματς που θα διεξαχθούν στην έδρα τους. Δεν πρόκεται όμως για απλά ματς, αφού ακόμα και η ΑΕΛ… καίγεται για βαθμούς στη μάχη της να απομακρυνθεί από τις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας.

Ένα πολύ δύσκολο πρόγραμμα και ένας Άρης ο οποίος καλείται να αλλάξει την αγωνιστική εικόνα που παρουσιάζει τον τελευταίο μήνα, ώστε να περιορίσει τη ζημιά που έχει ήδη υποστεί βαθμολογικά. Θυμίζουμε ότι οι Θεσσαλονικείς μετρούν έξι σερί αγωνιστικές δίχως νίκη, τη χαρά της οποίας γεύτηκαν για τελευταία φορά στις 20 Σεπτεμβρίου με το εκτός έδρας 1-0 επί της Κηφισιάς.