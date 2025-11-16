Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (16/11) σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στην οδό Αγίων Πάντων, στη Θεσσαλονίκη, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους της περιοχής.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, που ξεκίνησε στην κουζίνα του διαμερίσματος από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, έσπευσαν στο σημείο δύο πυροσβεστικά οχήματα με οκτώ πυροσβέστες.

Μία γυναίκα που υπέστη εγκαύματα και ο γιος της που εισέπνευσε καπνό μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης, η πολυκατοικία εκκενώθηκε προληπτικά, ενώ η φωτιά προκάλεσε μικρής έκτασης ζημιές στο διαμέρισμα.