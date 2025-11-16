Δημοφιλή
Η «μυστική ζωή» της βασίλισσας Σοφίας: Άγνωστες πτυχές, πράξεις ανθρωπιάς και το αποτύπωμα στην Ελλάδα
Η βασίλισσα Σοφία δεν υπήρξε μόνο η σεβάσμια παρουσία πίσω από τα φώτα της δημοσιότητας. Νέες αποκαλύψεις από τα βασιλικά ανάκτορα φέρνουν στο προσκήνιο άγνωστες πτυχές της ζωής της, τη φιλανθρωπική της δράση αλλά και μικρές λεπτομέρειες που λίγοι γνώριζαν. Η Σοφία, γεννημένη ως Πριγκίπισσα Σοφία της Ελλάδας και της Δανίας στις 2 Νοεμβρίου 1938, […]
Φωτιά σε διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη: Μητέρα και γιος στο νοσοκομείο
Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής σε διαμέρισμα στην οδό Αγίων Πάντων, με δύο άτομα να μεταφέρονται στο νοσοκομείο.
Καιρός: Η Αφρική… φέρνει ζέστη και σκόνη στην Ελλάδα!
Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα, Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025, με αραιές νεφώσεις κατά τόπους και περιορισμένη ορατότητα τις βραδινές ώρες, οπότε αναμένονται και τοπικές ομίχλες. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 […]
Άνδρας στο Κιλκίς εξαπατήθηκε, καταβάλλοντας 3.200 ευρώ για αυτοκίνητο που εντόπισε σε αγγελία, αλλά δεν παρέλαβε ποτέ
Πολυτεχνείο 2025: Προσωρινές αλλαγές στα μέσα μεταφοράς – Ποιοι σταθμοί κλείνουν
Μεταβολές έχουν τεθεί σε ισχύ στη λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς από το Σάββατο 15 Νοεμβρίου έως και την Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025, λόγω των εκδηλώσεων για την 52η επέτειο του Πολυτεχνείου. Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΑΣΑ, οι αλλαγές πραγματοποιούνται με στόχο την ασφαλή κυκλοφορία των ΜΜΜ και του επιβατικού κοινού. Προβλέπονται προσωρινές τροποποιήσεις στις […]