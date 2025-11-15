Η Ελλάδα αναβαθμίστηκε από τον οίκο αξιολόγησης Fitch στην επενδυτική βαθμίδα ΒΒΒ με σταθερές προοπτικές, κλείνοντας τον φετινό κύκλο αξιολογήσεων για τη χώρα. Η προηγούμενη αξιολόγηση είχε τοποθετήσει τη χώρα στη βαθμίδα ΒΒΒ- με θετικές προοπτικές, ενώ η πρώτη επενδυτική βαθμίδα είχε δοθεί τον Δεκέμβριο του 2023. Τον Μάιο, οι προοπτικές είχαν ήδη αναβαθμιστεί σε θετικές.
Κύριοι παράγοντες αναβάθμισης
Υψηλή βαρύτητα
Σταθερή μείωση χρέους: Το δημόσιο χρέος προβλέπεται να μειωθεί στο 145% του ΑΕΠ το 2025, συνεχίζοντας την ταχεία πτωτική πορεία μετά την πανδημία (από 209% το 2020). Ο Fitch εκτιμά ότι το χρέος θα προσεγγίσει το 120% έως το 2030, με στήριξη από αύξηση ΑΕΠ 4% και πρωτογενή πλεονάσματα 3,5% μετά το 2027. Τα ταμειακά αποθέματα παραμένουν σε ιστορικά υψηλά (~18% του ΑΕΠ).
Ισχυρή δημοσιονομική απόδοση: Προβλέπεται πλεόνασμα περίπου 1% του ΑΕΠ φέτος, ενώ το πρωτογενές πλεόνασμα ανέρχεται στο 4,8%. Η απόδοση αυτή βασίζεται σε υψηλότερα έσοδα, καλύτερη είσπραξη φόρων και έλεγχο δαπανών.
Μέτρια δημοσιονομική χαλάρωση: Παρά τα νέα μέτρα μειώσεων φόρων και επιδοτήσεων για νοικοκυριά και χαμηλοσυνταξιούχους, ο προϋπολογισμός του 2026 αναμένεται να παραμείνει πλεονασματικός.
Συνετό και αξιόπιστο πλαίσιο: Η κυβέρνηση επιδεικνύει δέσμευση στη δημοσιονομική συνέπεια, με ισοσκελισμένο πρωτογενές ισοζύγιο και εφαρμογή υγιών πολιτικών, υποστηριζόμενο από ευρεία κοινωνική συναίνεση.
Χαμηλοί χρηματοδοτικοί κίνδυνοι: Το προφίλ χρέους, τα χαμηλά επιτόκια (~1,5%) και η μεγάλη διάρκεια (19 έτη) μειώνουν την έκθεση σε διακυμάνσεις των αγορών.
Μεσαία βαρύτητα
Ανθεκτική οικονομική ανάπτυξη: Το ΑΕΠ αυξάνεται περίπου 2% κατά μέσο όρο, υπερβαίνοντας τον μέσο όρο της ευρωζώνης, με βασικό μοχλό την εγχώρια ζήτηση και επενδυτικά προγράμματα όπως το Next Generation EU.
Άλλοι παράγοντες
Θεμελιώδη πλεονεκτήματα: Ανώτερο κατά κεφαλήν εισόδημα, σταθεροί θεσμοί και πολιτική αξιοπιστία.
Διαρθρωτικά θέματα: Υψηλό αλλά μειούμενο χρέος, επίμονο έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών (~6% του ΑΕΠ) και εξωτερικές ανισορροπίες.
Τραπεζικός τομέας: Αναβάθμιση συστημικών τραπεζών σε επενδυτική βαθμίδα, βελτίωση κεφαλαιακής θέσης και μείωση μη εξυπηρετούμενων δανείων.
Στενή διασύνδεση τραπεζών-Κράτους: Υψηλές αναβαλλόμενες φορολογικές πιστώσεις (DTC), αλλά σχέδια για ομαλοποίηση κεφαλαιακής διάρθρωσης.
ESG και διακυβέρνηση: Βαθμολογία ESG 5[+] για πολιτική σταθερότητα, κράτος δικαίου, ποιότητα θεσμών και έλεγχο διαφθοράς.