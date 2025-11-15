Η Ελλάδα αναβαθμίστηκε από τον οίκο αξιολόγησης Fitch στην επενδυτική βαθμίδα ΒΒΒ με σταθερές προοπτικές, κλείνοντας τον φετινό κύκλο αξιολογήσεων για τη χώρα. Η προηγούμενη αξιολόγηση είχε τοποθετήσει τη χώρα στη βαθμίδα ΒΒΒ- με θετικές προοπτικές, ενώ η πρώτη επενδυτική βαθμίδα είχε δοθεί τον Δεκέμβριο του 2023. Τον Μάιο, οι προοπτικές είχαν ήδη αναβαθμιστεί σε θετικές.

Υψηλή βαρύτητα

Σταθερή μείωση χρέους: Το δημόσιο χρέος προβλέπεται να μειωθεί στο 145% του ΑΕΠ το 2025, συνεχίζοντας την ταχεία πτωτική πορεία μετά την πανδημία (από 209% το 2020). Ο Fitch εκτιμά ότι το χρέος θα προσεγγίσει το 120% έως το 2030, με στήριξη από αύξηση ΑΕΠ 4% και πρωτογενή πλεονάσματα 3,5% μετά το 2027. Τα ταμειακά αποθέματα παραμένουν σε ιστορικά υψηλά (~18% του ΑΕΠ).

Ισχυρή δημοσιονομική απόδοση: Προβλέπεται πλεόνασμα περίπου 1% του ΑΕΠ φέτος, ενώ το πρωτογενές πλεόνασμα ανέρχεται στο 4,8%. Η απόδοση αυτή βασίζεται σε υψηλότερα έσοδα, καλύτερη είσπραξη φόρων και έλεγχο δαπανών.

Μέτρια δημοσιονομική χαλάρωση: Παρά τα νέα μέτρα μειώσεων φόρων και επιδοτήσεων για νοικοκυριά και χαμηλοσυνταξιούχους, ο προϋπολογισμός του 2026 αναμένεται να παραμείνει πλεονασματικός.

Συνετό και αξιόπιστο πλαίσιο: Η κυβέρνηση επιδεικνύει δέσμευση στη δημοσιονομική συνέπεια, με ισοσκελισμένο πρωτογενές ισοζύγιο και εφαρμογή υγιών πολιτικών, υποστηριζόμενο από ευρεία κοινωνική συναίνεση.