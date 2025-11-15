Κλήρωση 1.000 ευρώ για τους δικαιούχους των προπληρωμένων καρτών επιδομάτων ανακοίνωσε το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, μέσω Ειδικού Προγράμματος Δημόσιας Κλήρωσης.

Η δημόσια κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 27 Νοεμβρίου 2025 και αφορά πολίτες που πραγματοποίησαν ηλεκτρονικές συναλλαγές με την προπληρωμένη κάρτα τους κατά την περίοδο χρήσης της. Κάθε δικαιούχος συγκεντρώνει λαχνούς συμμετοχής ανάλογα με τις συναλλαγές που έχει πραγματοποιήσει έως και τις 9 Νοεμβρίου 2025. Τα στοιχεία αυτά διαβιβάζονται στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου από τους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών. Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 8,5 εκατομμύρια ευρώ.

8.500 δικαιούχοι θα λάβουν από 1.000 ευρώ ο καθένας, με την πληρωμή να ολοκληρώνεται έως τις 23 Δεκεμβρίου 2025. Το ποσό θα καταβληθεί στους νικητές στον τραπεζικό λογαριασμό (IBAN) που συνδέεται με την προπληρωμένη κάρτα τους.

Διαφάνεια και διαδικασία

Η κλήρωση θα διεξαχθεί με πλήρη διαφάνεια στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, σε συνεργασία με ανεξάρτητο πιστοποιημένο φορέα. Η δράση χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Όσοι πολίτες δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν μπορούν να υποβάλουν αίτημα εξαίρεσης έως τις 25 Νοεμβρίου 2025, αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση prepaid@minscfa.gov.gr. Στο αίτημα πρέπει να αναφέρονται ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ΑΦΜ, αριθμός ταυτότητας ή διαβατηρίου, ημερομηνία γέννησης και διεύθυνση κατοικίας.

Στόχος του προγράμματος

Η πρωτοβουλία αυτή αποσκοπεί στην ενίσχυση της χρήσης των προπληρωμένων καρτών, προωθώντας τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την ενεργή συμμετοχή των δικαιούχων στα κοινωνικά προγράμματα του κράτους.