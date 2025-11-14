Το μουσείο Καζαντζάκη τιμά τη ζωή και το έργο του μεγάλου στοχαστή και συγγραφέα.

Το μουσείο λειτουργεί από το 1983 και υπηρετεί τη διάσωση και διάδοση του έργου του Νίκου Καζαντζάκη, ενώ παράλληλα επιτελεί και εκπαιδευτικό ρόλο, καθώς εκατοντάδες μαθητές επισκέπτονται το μουσείο.

«Τα τελευταία 12 χρόνια, με τη συμβολή και τη μεγάλη χορηγία του κου Μαρινάκη, το μουσείο επένδυσε σε ανθρώπινο δυναμικό και έκαναν πολύ σημαντικό έργο, που σήμερα το μουσείο είναι ένα από τα 10 αναγνωρισμένα μουσεία από το υπουργείο Πολιτισμού», είπε η Διευθύντρια Μουσείου Νίκου Καζαντζάκη Μαριλένα Μηλαθιανάκη.

Στο μουσείο φιλοξενούνται χιλιάδες τεκμήρια και επιστολές του μεγάλου συγγραφέα, ενώ προσφέρεται η δυνατότητα της μελέτης 1.000 γραμμάτων του Νίκου Καζαντζάκη ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας του μουσείου και ακολουθώντας τον σύνδεσμο «Επιστολογραφία».